كينو نجم بيراميدز: من الصعب وصولي لمنتخب البرازيل.. ونحارب للفوز بالدوري المصري (فيديو)

شدَّد البرازيلي كينو، نجم نادي بيراميدز، على تركيزه الحالي مع فريقه المصري، وعدم الالتفات للتقارير التي تشير إلى رحيله في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة إلى الدوري السعودي.

وأعرب كينو، في تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد، عن سعادته بالتواجد في مصر وانضمامه لأحد الأندية الرياضية المصرية، مشيدًا بالأماكن السياحية والأجواء فيها، ورضاه هو وأهله بالعيش فيها.

ووصف كينو، وصوله للعب في منتخب البرازيل بـ”الصعب”، مشيراً إلى أن هناك لاعبين كُثرًا لم يحالفهم حظ الانضمام إلى المنتخب، لذلك صبّ تركيزه مع ناديه بيراميدز، ولا يفكر في العروض الخارجية.

وأضاف، أنه سيحارب مع فريقه من أجل الفوز ببطولة الدوري العام، مؤكدًا أنه ليس خائفًا أو قلقًا من مواجهة فريقي الأهلي والزمالك، كما أنه ينتظر اللعب ضدهما من أجل إحراز الأهداف في الناديين الكبيرين.

وتقرر تأجيل مواجهة بيراميدز في الدوري وفي كأس مصر أمام الأهلي، بسبب ارتباط الأخير في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وكذلك تأجيل لقاء بيراميدز أمام الزمالك في الدوري لأجل غير مسمى.

وأشار اللاعب البرازيلي، إلى أنه يتواصل دائمًا مع المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، مؤكداً أنه يمدهم بالحماسة والعزيمة باستمرار، ويعمل على رفع روحهم المعنوية عن طريق تهنئتهم المستمرة عقب كل فوز.

ولعب كينو 9 مباريات بقميص بيراميدز، نجح في تسجيل 7 أهداف وصناعة هدفين، مع تقديمه أداءً قويًّا للغاية.

ويحتل بيراميدز المركز الثالث في الدوري برصيد 16 نقطة من 8 مباريات.