الجونة يكشف حقيقة صراع الأهلي والزمالك على الكاميروني جوزيف نجويم

كشف نادر شوقي، رئيس الشركة المسؤولة عن نادي الجونة المصري، عن حقيقة ما تردد حول وجود عروض من ناديي الأهلي والزمالك لشراء اللاعب الكاميروني جوزيف نجويم، الظهير الأيسر للفريق، في شهر يناير المقبل.

وأكد شوقي خلال تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”، أن اللاعب لم تصله عروض رسمية من الأهلي والزمالك، أو أي نادٍ آخر، موضحًا أن نجويم أبلغه بحديث بعض الوكلاء معه بشكل ودي عن اهتمام الناديين بضمه.

وأشار شوقي إلى أن مسؤولي الأهلي لم يتحدثوا معه بشكل رسمي، ولكن ربما بعد إصابة التونسي علي معلول الظهير الأيسر التي تبعده 3 أشهر يكون اللاعب دخل حسابات القلعة الحمراء.

وأوضح أنه تلقّى تأكيدات من بعض الوسطاء باهتمام مسؤولي الزمالك بضم اللاعب، ولكنهم لم يقدموا أي عروض رسمية أو يتحدثوا معه لتحديد سعر نجويم.

وانضم نجويم، 27 عامًا، إلى الجونة مطلع هذا الموسم، ويلعب لمنتخب الكاميرون، وخاض 10 مباريات دولية وصنع 3 أهداف هذا الموسم.