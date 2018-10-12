مرتضى منصور: تركي آل الشيخ قرر إهداء قناة بيراميدز لنادي الزمالك (فيديو)

أعلن المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، أن تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة بالسعودية، قرر التنازل عن قناة “بيراميدز” وإهدائها إلى الزمالك.

وقال مرتضى منصور في مؤتمر صحفي داخل نادي الزمالك: “تركي آل شيخ دعم نادي الزمالك بأموال وصلت لما يقرب من ٢٨٠ مليون جنيه والتي جاء أبرزها التعاقد مع السويسري كريستيان جروس والثنائي التونسي حمدي النقاز وفرجاني ساسي”.

وقرر مرتضى إطلاق اسم تركي آل الشيخ على المبنى الاجتماعي الجديد في النادي، تقديرًا للدعم المادي والمعنوي.

من جهة أخرى وصف مرتضى منصور، ناديه بأنه نادي القيم والمبادئ الحقيقية، وذلك على خلفية قيامه أمس بفتح هدية تذكارية كان قد حصل عليها خلال زيارته السعودية، أمام أعضاء الجمعية العمومية للقلعة البيضاء.

وعرض مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض بعرض الهدايا التي حصل عليها أمام أعضاء الجمعية العمومية الزمالك، مضيفًا: “الهدية ديه غالية عند السعوديين وعندي بـ300 ساعة يا خطيب.. وبهديها لنادي الزمالك مش تقول لي دولاب البطولات عندك”.

وكان رئيس نادي الهلال قد أعطى مرتضى درعًا كهدية تذكارية”.

وكانت اتهامات قد وجهت لبعثة نادي الزمالك بالحصول على هدايا عبارة عن ساعات ماركة “روليكس”، من قبل تركي آل الشيخ خلال المشاركة في السوبر المصري السعودي والتي فاز بها الأبيض بهدفين لهدف.