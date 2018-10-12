موعد مباراة مصر وسوازيلاند في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019

يستقبل المنتخب المصري منافسه سوازيلاند في إطار منافسات الجولة الثالثة من المجموعة العاشرة، في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم أفريقية 2019.

وتقام المباراة اليوم الجمعة، الساعة 20:00 بتوقيت مكة المكرمة، 19:00 بتوقيت القاهرة.

وتبث مباراة مصر وسوازيلاند على قناة beIN SPORTS HD 3، والبث الأرضي للقناة الثانية المصرية وقناة النيل للرياضة أرضيًا.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق الفوز الثاني على التوالي، بعدما تغلب 6/0 على النيجر في الجولة الثانية، في حين خسر 0/1 أمام تونس في الجولة الأولى.

وسبق أن لعب منتخب مصر أمام سوازيلاند مباراة وحيدة وكانت ودية العام 2013، وفاز رفاق محمد صلاح 10/0.

ويتصدر منتخب تونس جدول ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، مقابل 3 نقاط لمصر، في حين يملك كل من سوازيلاند والنيجر نقطة لكل منهما.

ويتأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا التي ستقام في الكاميرون العام 2019 أصحاب المراكز الأولى والثانية في المجموعات عدا مجموعة البلد المنظم الذي يشارك في التصفيات أيضًا.