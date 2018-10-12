مباراة مصر وسوازيلاند.. ماذا ينتظر الفراعنة في ثاني اختبار مع أجيري؟

يخوض المنتخب المصري مواجهة جديدة مع مديره الفني المكسيكي خافيير أجيري ضد ضيفه سوازيلاند “إي سواتني”، مساء الجمعة، على ملعب السلام الدولي بالقاهرة في الجولة الثانية للمجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز على النيجر بسداسية دون رد في أول مباراة مع المدرب أجيري، بينما يتصدر منتخب تونس الترتيب برصيد 6 نقاط ويحتل النيجر وسوازيلاند المركزين الثالث والرابع برصيد نقطة واحدة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة اليوم الجمعة، الساعة 19:00 بتوقيت القاهرة، 20:00 بتوقيت مكة المكرمة.

وتبث المباراة عبر قناة “بي إن سبورتس 3” بصوت المعلق المصري محمد الكواليني كما تبث عبر البث الأرضي للقناة الثانية المصرية وقناة النيل للرياضة أرضيًا.

وتستعرض شبكة “إرم نيوز” في التقرير التالي كل الأمور المتعلقة بمباراة مصر وسوازيلاند:

فوز ساحق

يحمل التاريخ مواجهة وحيدة بين المنتخبين أقيمت وديًا العام 2013 وفاز المنتخب المصري بنتيجة 10/0 في عهد المدرب الأسبق الأمريكي بوب برادلي.

وسجل أهداف مصر في هذا الفوز الساحق على سوازيلاند محمد صلاح وأحمد حسن مكي وأحمد جعفر وأحمد عيد عبدالملك (هدفين لكل منهم)، وأحمد حمودي ومحمد إبراهيم.

موقف محمد صلاح

أعلن النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي موقفه النهائي من المشاركة وأكد أنه جاهز لخوض المباراة ليقطع الطريق أمام أنباء غيابه بسبب الإجهاد.

وأرسل نادي ليفربول الإنجليزي خطابًا لمنتخب مصر يطلب عدم إشراك صلاح لإصابته بالإجهاد ولكن اللاعب أعلن جاهزيته لخوض المباراة في تغريدة عبر حسابه على موقع “تويتر” قبل المباراة بساعات.

أسلحة أجيري

أظهر المدرب خافيير أجيري جرأة هجومية في مباراة النيجر حسمت المباراة بسداسية دون رد في أول اختبار مع الفراعنة.

ويسعى أجيري ومساعده الإسباني ميشيل سالغادو بجانب المصري هاني رمزي لاستمرار الأداء الجمالي الهجومي السريع بطريقة 3-4-3 التي يلجأ لها المدرب المكسيكي رغم غياب المدافع أحمد حجازي بجانب وجود نقص في مركز رأس الحربة مع إصابة أحمد علي وصلاح محسن.

ويعتمد أجيري على المدافع علي جبر وبجواره باهر المحمدي كمدافع وعلي غزال كلاعب محوري يتقدم كليبرو في حالة الهجوم ومدافع ثالث في حالة الدفاع.. ويراهن المدرب المكسيكي على انطلاقات الظهيرين أحمد المحمدي وأيمن أشرف مع ثنائي الارتكاز محمد النني وطارق حامد.

ويقود الهجوم الجناح الموهوب محمد صلاح هداف منتخب مصر وربما يلجأ لحسين الشحات أو عمرو وردة حال تفضيله عدم إشراك صلاح وفي الجناح الأيسر محمود حسن “تريزيغيه” وفي الهجوم مروان محسن.

وقال عبدالظاهر السقا قائد منتخب مصر الأسبق لشبكة “إرم نيوز” إن مباراة سوازيلاند ستكون شبيهة نظريًا بلقاء النيجر فالمنتخب المصري يسعى لانتصار عريض والتواجد بقوة في المنافسة.

وأضاف: “حتى إذا لم يشارك صلاح نستطيع الفوز بالمباراة وبفارق مريح في وجود حسين الشحات وأيضًا عمرو وردة”.

منافس مغمور

بكل المقاييس، يبدو منتخب سوازيلاند منافسًا مغمورًا يحتل المركز 136 في التصنيف الدولي للمنتخبات ويقوده مدرب وطني وهو أنتوني مادلولي.

ويضم منتخب سوازيلاند لاعبًا محترفًا وهم بينيلي سكوندزي الذي يلعب في دوري جنوب أفريقيا بينما يبقى أغلب اللاعبين من لاعبي الدوري السوازيلاندي.