النادي الأهلي المصري يقترب من ضم محمود بنحليب لاعب الرجاء المغربي

تمسَّك باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري، بالتعاقد مع محمود بنحليب، مهاجم نادي الرجاء المغربي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال مصدر داخل الأهلي في تصريحات خاصة لـ “إرم نيوز” إن كارتيرون طلب ضم بنحليب ليكون بديلًا لمواطنه وليد أزارو، الذي يصر على الرحيل في يناير للاحتراف في الدوري الصيني.

وأضاف المصدر: “الأهلي بدأ المفاوضات مع نادي الرجاء للتعاقد مع اللاعب، استغلالًا لرفض اللاعب تجديد تعاقده مع ناديه، والذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي؛ ما يسهّل مهمة ضمه بمقابل مادي مناسب”.

وتابع: “سيتم قيد اللاعب في قائمة الفريق المحليّة كلاعب مصري وليس أجنبيًّا، خاصة بعد قرار اتحاد الكرة المصري، اعتبارَ كلّ لاعبي شمال أفريقيا محليين”.

وفي الإطار ذاته كشف النادي الأهلي عن موقفه من التعاقد مع الغاني جلادسون أواكو الذي يلعب ضمن صفوف فريق فينيكس الأوروجواياني.

وقال مصدر داخل “الأهلي” لـ “إرم نيوز” إن أواكو خارج حسابات المدير الفني للأهلي خلال الفترة الحاليّة، ولم تحدث مفاوضات معه.

وأضاف المصدر: “كارتيرون يرغب في تدعيم صفوف الأهلي بمحمد محمود لاعب خط وسط وادي دجلة، ولم يتواجد اسم الغاني جلادسون أواكو، في حساباته خلال الفترة الماضية خاصة أنه لم يحدد في الأساس أسماء اللاعبين الأجانب الذين يرغب في تدعيم صفوف الأهلي بهم”.