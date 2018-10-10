الإسماعيلي يتجنب خصم ست نقاط من رصيده بعد سداد مستحقات أنطوي لناديه الغاني

تجنب الإسماعيلي المنتمي للدوري المصري الممتاز لكرة القدم خصم ست نقاط من رصيده في المسابقة المحلية بعد أن قام بالتصالح مع نادي دريمز الغاني بصفة رسمية عقب دفعه مبلغ 550 ألف دولار مقابل انتقال جون أنطوي إلى الشباب السعودي قبل نحو ثلاث سنوات.

وانتقل أنطوي (26 عامًا) الى الشباب السعودي قادمًا من الإسماعيلي في يناير كانون الثاني 2015.

وذكر الموقع الرسمي للإسماعيلي على الإنترنت اليوم الاربعاء أن التسوية تمت من خلال سداد مبلغ 550 ألف دولار “لإنهاء هذا الملف الذي كان سيعرّض الفريق لعقوبات من الاتحاد الدولي للعبة (الفيفا) تتمثل في خصم ست نقاط من رصيده بجانب إيقافه عن قيد لاعبين جدد لفترتي انتقال متتاليتين”.

وأضاف موقع الإسماعيلي أن “تلك الخطوة تأتي في إطار مساعي مجلس الإدارة لإعادة النادي لسابق عهده وإغلاق ملف الديون المتراكمة وتحسين صورة النادي أمام الفيفا”.

وكان دريمز الغاني قد طالب الإسماعيلي بالحصول على مبلغ 585 ألف دولار وهو أصل الدين والذي يعادل نسبة 30 في المئة من قيمة انتقال لاعبه أنطوي من الإسماعيلي للشباب السعودي، وذلك طبقًا للعقد الموقع بين الجانبين بجانب ألف دولار عن كل يوم يتم التأخير فيه عن السداد اعتبارًا من الأول من مارس آذار 2015 ليصل المبلغ الإجمالي إلى مليوني دولار.