حسام البدري ينفجر ويرد على مزاعم رفضه ضم كينو نجم بيراميدز للنادي الأهلي

أصدر حسام البدري، رئيس نادي بيراميدز الحالي، والمدير الفني السابق للنادي الأهلي المصري، بيانًا رسميًا يرد فيه على الاتهامات التي وجهت له من قبل الإعلامي أحمد شوبير، برفضه ضم البرازيلي كينو، لاعب الفريق، لصفوف القلعة الحمراء أثناء تواجده كمدير فني للفريق.

وجاء نص البيان كالتالي:

أبدى حسام البدري، المدير الفني السابق للأهلي، استياءه واندهاشه الشديدين، من محاولات بعض المنتفعين تلفيق قصص وحكايات من وحي خيالهم تجاهه بهدف المزايدة وتحقيق بطولات مزيفة.

وقال البدري، إنه لا يقبل إطلاقًا أن يزايد أحد مهما كان على حبه لكيان النادي الأهلي وإخلاصه وتفانيه في أي مهمة يكلف بها ويؤتمن عليها.

وأوضح أنه سبق ورفض الرد على المزاعم الكاذبة التي روجها بعض المنتفعين برفضه انضمام كينو اللاعب البرازيلي لفريق الأهلي حينما كان مديرًا فنيًا للفريق في وقت سابق، لترفعه عن الدخول في مثل هذه المهاترات الرخيصة والتي يرددها أحد الأشخاص، ولكنه اضطر لتوضيح الأمور بعد التمادي في محاولة هؤلاء تصديق الكذبة وتضليل الرأي العام وقلب الحقائق وترويج شائعات لا أساس لها من الصحة.

وأشار إلى أنه لم يرفض كينو والذي تم عرضه ضمن مجموعة كبيرة من الأجانب خلال الجلسة التي حضرها هذا الشخص الذي يروج هذه الشائعات رغم وجوده وقتها بدون أي صفة.

وتساءل البدري، كيف يكون قد وافق على ضم كينو لبيراميدز عندما عرض عليه ورفضه في الأهلي، مؤكدًا أن هذا أكبر دليل على كذب مروج تلك الشائعة مضيفًا أن تاريخه لن يمحوه هؤلاء وكذلك مسيرته الرائعة كمدرب حقق أرقامًا قياسية وبطولات مع مختلف الأندية واكتشف لاعبين أكفاء في كل مراحل عمله كمدرب.

وقال، إن نفس هؤلاء هم من هاجموني عند التعاقد مع المغربي وليد أزارو والاعتماد عليه بشكل أساسي، والآن يتغنون باللاعب وكذلك إصراره على إعادة أيمن أشرف وإسلام محارب والحارس محمد الشناوي.

وأشار إلى أنه لا يهمه هذه المحاولات الرخيصة والمعروف نواياها لإيمانه الكبير بأن الجماهير، الواعية لن تنساق وراء هذه الحملة المغرضة وتقدر حجم المجهود الذي بذله في كل مراحل عمله ليحقق الأرقام القياسية غير المسبوقة التي تحققت وكانت ولايته السابقة شاهدة عليها وطالب وسائل الإعلام بضرورة توخي الحذر وتحري الدقة حول نيه مروجي الشائعات.

يذكر أن أحمد شوبير، كابتن الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، كان قد أكد في برنامجه الإذاعي أن البدري، رفض التعاقد مع كينو، بعد أن عرض عليه أثناء تواجده في القيادة الفنية للقلعة الحمراء.