كارتيرون مدرب النادي الأهلي المصري يهاجم لجنة الكرة ويهدد بالاستقالة

دخل باتريس كارتيرون، المدير الفني لفريق الأهلي المصري، في أزمة جديدة مع لجنة الكرة، برئاسة محمود الخطيب، بسبب الصفقات الشتوية التي يرغب في ضمها لصفوف الفريق، لسد الثغرات في صفوف القلعة الحمراء.

وقال مصدر داخل الأهلي في تصريحات خاصة لـ”إرم نيوز”: “كارتيرون دخل في صدام عنيف مع لجنة الكرة، بعد أن فشلت في تدعيم الفريق بصفقات قوية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وحملها مسؤولية انهيار الفريق، في لقاء الاتحاد السكندري بالدوري، خاصة أن الجهاز الفني يعاني من نقص واضح في كل صفوف الفريق.

وأضاف المصدر: “كارتيرون لوح بالاستقالة من تدريب الأهلي، حال استمرار فشل لجنة الكرة في النادي، في تدعيم صفوف الفريق بصفقات مميزة، خاصة خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل”.

وتابع: “أكد كارتيرون للجنة الكرة أن نتيجة السياسة التعاقدية الفاشلة للنادي، قد يجد نفسه مضطرًا لخوض لقاء العودة أمام وفاق سطيف دون خط دفاع، بسبب إصابة علي معلول وأحمد فتحي ومحمد نجيب وسعد سمير، فضلًا أن الفريق سينهار في منتصف بطولة الدوري وفي بطولة أفريقيا المقبلة، التي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل”.

وأردف المصدر: “كارتيرون أكد للجنة الكرة أنه يحتاج خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة لأربع صفقات قوية وفقًا للأماكن المتاحة في قائمة الفريق، وهي قلب دفاع دولي ولاعب وسط مدافع، وظهير أيمن ومهاجم في حالة رحيل وليد أزارو، وفي حالة بقائه يتم التعاقد مع ظهير أيسر”.

يذكر أن الأهلي يحق له التعاقد مع 4 لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية، في يناير المقبل، خاصة بعد قرار اتحاد الكرة بزيادة قوائم الأندية لـ30 لاعبًا في يناير، وقام الأهلي بقيادة 25 لاعبًا في بداية الموسم، وسيقوم بقيد النيجيري أجايي المرفوع من القائمة المحلية نتيجة الإصابة الطويلة.