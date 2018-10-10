أبوريدة عن مباراة مصر وسوازيلاند: الفوز سيضمن لنا التأهل لكأس أمم أفريقيا 2019

طالب هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، لاعبي منتخب بلاده بضرورة تحقيق الفوز على سوازيلاند في مباراتي المرحلتين الثالثة والرابعة بتصفيات كأس الأمم الأفريقية، من أجل ضمان التأهل المبكر للنهائيات التي ستقام بالكاميرون 2019.

وستلتقي مصر مع سوازيلاند بعد غد الجمعة بالقاهرة ضمن الجولة الثالثة للتصفيات قبل أن يلتقيا مجددًا، يوم الثلاثاء المقبل، بسوازيلاند في الجولة الرابعة.

وأكد أبوريدة خلال اجتماعه مع اللاعبين بمعسكرهم، أمس الثلاثاء، على أهمية مباراتي سوازيلاند.

وقال هاني رمزي، المدرب المساعد لمنتخب مصر، إن رئيس الاتحاد حث اللاعبين على عدم الاستهانة بالمنافس، مؤكدًا على أن “الكرة الأفريقية لم يعد بها منتخبات كبيرة وأخرى صغيرة”.

وأضاف رمزي في تصريحات للصحافيين: “طالب أبوريدة اللاعبين بخوض المباراتين المقبلتين بالروح العالية التي كانوا عليها خلال لقاء النيجر الذي انتهى بالفوز بستة أهداف استطاعوا بها أن يسعدوا الجماهير المصرية”.

وأثنى رئيس الاتحاد المصري على عمل الجهاز الفني للمنتخب بقيادة المكسيكي خافيير أغيري وعمله على الدفع بالوجوه الجديدة التي يراها مبشرة بالنسبة لمستقبل الفريق.

كما أكد أبوريدة أن الاتحاد المحلي انتهى من وضع الترتيبات كافة التي تؤمن للفريق رحلة ميسرة بتوفير طائرة خاصة مع توفير سبل الراحة والتركيز كافة على صعيد الإقامة لتحقيق الهدف المنشود.

وتكتمل صفوف متخب مصر اليوم بانضمام محمد صلاح، مهاجم ليفربول، لمعسكر الفريق بعد وصوله أمس الثلاثاء وحصوله على راحة من التدريبات تجنبًا لشعوره بالإرهاق.

وقرّر الجهاز الفني للمنتخب عدم استدعاء أي لاعب بديل بعد استبعاد أحمد علي، مهاجم المقاولون، لإصابته بشد في العضلات.

ويحتل منتخب مصر المركز الثاني في المجموعة العاشرة برصيد ثلاث نقاط خلف تونس المتصدرة بست نقاط، فيما تمتلك سوازيلاند والنيجر نقطة واحدة لكل منهما.