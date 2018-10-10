موعد مباراة الأهلي والترسانة اليوم في كأس مصر والقنوات الناقلة

يصطدم النادي الأهلي المصري، مساء اليوم الأربعاء، بنظيره الترسانة على ملعب السلام، في المواجهة التي تأتي ضمن مباريات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

ويسعى الفريق الأحمر للخروج من كبوته بعد الهزيمة أمام الاتحاد السكندري بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في المواجهة التى أقيمت بينهما مساء الأحد، ضمن مباريات الجولة العاشرة من بطولة الدوري المحلي، كما يساهم الفوز على الترسانة في رفع الحالة المعنوية للاعبين قبل مواجهة وفاق سطيف يوم الـ23 من أكتوبر الحالي، في إياب دور النصف النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقررة إقامتها على ملعب الأخير بعد انتهاء مباراة الذهاب بين الفريقين بالقاهرة بفوز الأهلي بهدفين دون رد.

وتشهد قائمة الأهلى ضد الترسانة العديد من الغيابات المؤثرة، فى ظل الاستدعاء الدولي لـ6 لاعبين، وهم: محمد الشناوي وأيمن أشرف ومروان محسن وصلاح محسن والمغربي وليد أزارو والمالي ساليف كوليبالي، بالإضافة لكتيبة اللاعبين المصابة وأبرزهم علي معلول ومحمد نجيب وسعد سمير وأحمد فتحي وميدو جابر، فيما تنفس الجهاز الفني الصعداء بعد موافقة الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي على مشاركة لاعبي الأهلي في مباراة الترسانة، وهم كريم نيدفيد وناصر ماهر وأكرم توفيق وأحمد حمدي وأحمد ريان ومحمود الجزار.

الأهلي حقق لقب الكأس 36 مرة آخرها بطولة 2017 بعد الفوز على المصري في اللقاء النهائي الذي شهد أحداثًا درامية بعد إحراز أحمد فتحي هدف الفوز في الثانية الأخيرة من الوقت الإضافي.

فريق الترسانة، الذي يصارع في الدرجة الأولى، حقق لقب كأس مصر في 6 مناسبات آخرها في عام 1986 وكان في المركز الثاني في 3 مرات.

الموعد والقناة الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت السعودية، وتنقلها قناتا أون سبورتس والنيل للرياضة ويسبقه استوديو تحليلي.