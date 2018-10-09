بيراميدز يعبر طنطا ويتأهل لدور الـ16 في كأس مصر.. وينتظر الأهلي (فيديو)

حقق بيراميدز فوزًا مثيرًا على طنطا بنتيجة 3-2 لينجح في التأهل لدور الـ16 لمسابقة كأس مصر.. وينتظر بذلك الفريق الفائز من مباراة الأهلي والترسانة، التي تقام غدًا الأربعاء.

وبدأت الإثارة مبكرًا بهدف لطنطا في الدقيقة الثانية من عمر المباراة عن طريق محمد شيكا، الذي انطلق في دفاعات بيراميدز ليستغل خروج الشناوي من مرماه ويودع الكرة في الشباك الخالية.

وفي الدقيقة 42، نجح بيراميدز في إدراك التعادل عن طريق المتألق كينو، بعدما راوغ أكثر من لاعب بمهارته على حدود منطقة الجزاء، ليسدد البرازيلي الكرة في شباك الحارس إسلام طارق بأقصى الزاوية اليسرى.

اهداف مباراة | بيراميدز 3 – 2 طنطا اهداف مباراة | بيراميدز 3 – 2 طنطا دور الـ 32 كأس مصر 2019 – 2018 #EGYCUP #ONSPORT Posted by ONsport on Tuesday, October 9, 2018

عاد كينو في الشوط الثاني وأحرز هدفًا رائعًا جديدًا ليتقدم لفريقه في النتيجة ويقلب الطاولة إلى (2-1)، بعد مراوغة مدافع طنطا من الجبهة اليسرى ليسدد الكرة بيمناه بشكل رائع في الزاوية اليسرى مجددًا بالدقيقة 55.

وبعد دقيقتين فقط، عدّل الضيوف النتيجة إلى (2-2) عن طريق عبدالرحمن خالد بتسديدة من علامة الجزاء في الزاوية اليمنى لأحمد الشناوي.

وفي الدقيقة 71 ومن علامة الجزاء أيضًا، أحرز بيراميدز الهدف الثالث عن طريق محمد مجدي قفشة، بعدما سدد الكرة في الشباك ولم ينجح الحارس إسلام طارق في إبعادها.

وفي وقت سابق انضم إنبي إلى الفرق المتأهلة لدور الستة عشر بعد فوزه على ضيفه نادي الشبان المسلمين بقنا بثلاثة أهداف دون رد.

وتأهلت بالفعل فرق الإسماعيلي والإنتاج الحربي والمنصورة والمقاولون العرب وبتروجت إلى هذا الدور.

وجاءت جميع أهداف إنبي في الشوط الأول حيث افتتحها نوح وائل بعد مرور عشر دقائق من بداية المباراة عندما سدد كرة قوية في الزاوية اليمنى لمرمى الحارس أحمد جمال.

وأضاف محمود قاعود هدفين متتاليين في الدقيقتين 29 و34 مستغلًا تمريرتين في منطقة جزاء الشبان وضع الأولى على يسار الحارس والثانية في قلب الشباك.

وسيلتقي إنبي في دور الستة عشر مع المنصورة الذي سبق له التأهل على حساب الداخلية بركلات الترجيح.

وتأهل بتروجت لهذا الدور في وقت سابق اليوم بعد فوزه بسهولة على ضيفه مركز شباب تلا بستة أهداف دون رد جاءت كلها في الشوط الثاني. افتتح البديل محمد سالم مهرجان أهداف بتروجت في الدقيقة 61 قبل أن يضيف أحمد رؤوف الهدف الثاني في الدقيقة 67.

وفي الدقيقة 72 حصل سالم على ركلة جزاء أحرز منها رؤوف الهدف الثالث قبل أن يضيف سالم هدفًا رابعًا في الدقيقة 74 بعد أن تلقى تمريرة رائعة من رؤوف وسدد كرة قوية سكنت شباك محمد حمدي حارس تلا.

وأحرز أحمد فوزي الهدف الخامس في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع من ركلة جزاء قبل أن يحرز محمد شعبان مدافع تلا هدفًا بالخطأ في مرماه ليكمل سداسية بتروجت في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني