نادي الزمالك يُنهي أزمة خصم النقاط بإرسال جزء من مستحقات لاعبيه السابقين

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك تحويل 300 ألف دولار لصالح الغاني أجوجو، وأليكسيس موندومو لاعبي الفريق السابقين ليحصل كل منهما على 150 ألف دولار، كدفعة مبدئية ضمن ملف التسوية.

وكان الزمالك أرسل 300 ألف دولار، أمس الإثنين، للغاني كريم الحسن لاعب الزمالك السابق كدفعة من مستحقاته لإيقاف العقوبات.

وأكد مصدر بمجلس إدارة نادي الزمالك عن تواجد هاني زادة حاليًا في سويسرا من أجل إنهاء الأزمة وهو ما حدث بالفعل، ولن يتم خصم نقاط من رصيد نادي الزمالك.

كما أكد المصدر في تصريحات لإرم نيوز أن نادي الزمالك أرسل استئناف عن طريق محاميه إلى المحكمة الرياضية، في قضية ماريتمو البرتغالي.

كان نصر عزام المستشار القانوني لنادي الزمالك أكد أنه لم يتم خصم أي نقاط من رصيد الفريق بجدول الدوري، بعد إعلان أعضاء داخل اتحاد الكرة تلقى 4 خطابات بخصم 24 نقطة، بواقع 6 نقاط عن كل خطاب، بسبب المستحقات المالية للاعبين السابقين، فضلًا عن منع الزمالك من القيد لفترتين”.

وأكد عزام تأخر تنفيذ العقوبة ساهم في إلغائها وبالفعل تم تنفيذ العقوبات بإجراءات قانونية، ما يعني أن فترة السماح التي كانت تمتد لشهرين توقفت بالفعل.