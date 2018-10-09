أهداف مباراة بيراميدز وطنطا.. 3-2 لزملاء كينو (فيديو)

سجل محمد السيد “شيكا” الهدف الأول لفريق طنطا في شباك بيراميدز، في المواجهة التي تجمعهما على ملعب الدفاع الجوي، مساء اليوم الثلاثاء، في ثاني أيام منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر.

وفي الدقيقة الثانية، خرج أحمد الشناوي لمقابلة كرة طولية لكنه فشل في لعب الكرة لتمر منه ويصبح محمد شيكا لاعب طنطا في مواجهة الشباك الخاوية ليسجل الهدف الأول.

وفي الدقيقة 42 تعادل ماركوس كينو لبيراميدز.

وفي الدقيقة 54 يسجل كينو الثاني لبيراميدز.

وولكن يأتي الرد سريعا في الدقيقة 58 ويسجل عبدالرحمن خالق الدح الهدف الثاني لفريق طنطا.

وفي الدقيقة 71 يسجل محمد مجدي أفشة هدف التقدم الثالث لبيراميدز من ضربة جزاء.

ويرغب بيراميدز في إقصاء أبناء السيد البدوي ويتأهل لدور الـ16 ومواجهة الفائز من لقاء الأهلي والترسانة في دور الـ16، من أجل المنافسة علي تحقيق اللقب، في ظل امتلاكه مقومات المنافسة على اللقب.

وافتتحت أمس لقاءات دور الـ32 من كأس مصر، حيث فاز الداخلية والإنتاج الحربي والإسماعيلي والمقاولون العرب على كل من المنصورة والشرطة وناصر الفكرية وغزل المحلية على الترتيب.