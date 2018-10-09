منتخب مصر يتلقى صدمة قبل مباراة سوازيلاند

غادر المهاجم أحمد علي معسكر منتخب مصر؛ بسبب الإصابة، ليغيب عن مواجهة سوازيلاند في تصفيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2019، يوم الجمعة المقبل.

وقال الاتحاد المصري للعبة عبر فيسبوك، اليوم الثلاثاء، إن مهاجم المقاولون العرب العائد للمنتخب بعد غياب طويل، أصيب بشد عضلي خلال المران، أمس الإثنين.

وأضاف الاتحاد المصري، “أقر محمد أبو العلا طبيب المنتخب بصعوبة مشاركة اللاعب أمام سوازيلاند، وأبلغ المدرب خافيير أجيري اللاعب بالقرار، بعد اجتماع معه صباح اليوم، وعبر عن تقديره لجهوده”.

وأشار البيان، إلى أن المكسيكي أجيري لن يستدعي لاعبًا بديلًا، لتقتصر التشكيلة الحالية على مهاجم واحد جاهز وهو أحمد حسن (كوكا)، في ظل الشكوك حول الحالة البدنية لمهاجم الأهلي مروان محسن.

وتعاني مصر من نقص في الخيارات بمركز رأس الحربة، بعد استبعاد صلاح محسن مهاجم الأهلي للإصابة.

وتخوض مصر المباراة على أرضها، يوم الجمعة، قبل أن تحل ضيفة على سوازيلاند بعد أربعة أيام، ضمن المجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات الأمم الأفريقية، التي تستضيفها الكاميرون العام المقبل.

وتحتل مصر المركز الثاني في المجموعة برصيد ثلاث نقاط، من فوز على النيجر وخسارة 1-صفر على أرض تونس، متصدرة المجموعة بست نقاط.

وتأتي سوازيلاند في المركز الثالث بنقطة واحدة، متفوقة بفارق الأهداف عن النيجر.