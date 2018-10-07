ترتيب الدوري المصري بعد خسارة النادي الأهلي برباعية أمام الاتحاد السكندري (صورة)

مٌني النادي الأهلي حامل اللقب بهزيمته الأولى هذا الموسم في جميع المسابقات بعد خسارته 4-3 أمام ضيفه الاتحاد السكندري في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وتقدم الاتحاد بعد 19 دقيقة حين أرسل رزاق سيسي كرة عرضية وضعها أيمن أشرف مدافع الأهلي بالخطأ في شباك فريقه الذي لعب بدون العديد من لاعبيه الأساسيين بسبب الإصابة.

وعادل المهاجم مروان محسن النتيجة للأهلي في الدقيقة 30 بضربة رأس بعد تمريرة طويلة من المدافع ساليف كوليبالي، لكن بعد عشر دقائق أخرى استعاد الاتحاد التقدم عن طريق خالد قمر بعد عمل جيد من سيسي في الجهة اليسرى.

وجعل ديدييه كوري النتيجة 3-1 لصالح الاتحاد من ركلة جزاء في الدقيقة 53 احتسبت بسبب مخالفة من أحمد حمودي جناح الأهلي، قبل أن يقلص أصحاب الأرض الفارق في الدقيقة 61 بضربة رأس عقب تمريرة عرضية من إسلام محارب.

ووجه الاتحاد لطمة أخرى للأهلي حين أحرز له البديل أحمد الألفي الهدف الرابع بعد تمريرة جديدة من المتألق سيسي في الدقيقة 88.

وعاد الأهلي، الذي تلقى أول خسارة بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، ليقلص الفارق مجددا عبر البديل محمد شريف في الوقت المحتسب بدل الضائع، لكن حامل اللقب لم يستطع أن يجد سبيلا إلى التعادل ليتوقف رصيده عند 11 نقطة غير أنه خاض ست مباريات فقط.

وفي مباراة أخرى جرت اليوم، فاز طلائع الجيش 3-1 على حرس الحدود متذيل الترتيب ليتقدم إلى المركز الثامن برصيد 12 نقطة من عشر مباريات.

ويتقاسم الزمالك، الذي خاض ثماني مباريات، والإنتاج الحربي، الذي لعب عشر مباريات، الصدارة برصيد 17 نقطة لكل منهما بفارق نقطة واحدة عن بيراميدز (8 مباريات) وسموحة (9) الذي هزم وادي دجلة 1-صفر بفضل هدف البديل حسام حسن في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني اليوم الأحد.