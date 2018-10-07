رزاق سيسيه وخالد قمر يقودان الاتحاد السكندري للفوز على النادي الأهلي بالدوري المصري (فيديو)

حقق فريق الاتحاد السكندري، فوزًا مثيرًا على مضيفه الأهلي بأربعة أهداف لثلاثة، في ختام مباريات الجولة العاشرة للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

أحرز رباعية الاتحاد السكندري، أيمن أشرف لاعب الأهلي بالخطأ في مرماه وخالد قمر والإيفواري شافيو موموني من ضربة جزاء وأحمد الألفي في الدقائق 19 و40 و54 و88 من زمن اللقاء.

فيما جاءت ثلاثية الأهلي عن طريق مروان محسن ووليد سليمان ومحمد شريف في الدقائق 30 و61 و91 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، ارتقى الاتحاد السكندري للمركز السادس برصيد 14 نقطة، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 11 نقطة في المركز التاسع.

وأسفرت مباراتان بالجولة نفسها الأحد عن فوز طلائع الجيش على مضيفه حرس الحدود بثلاثة أهداف لهدف، وسموحة على مضيفه وادي دجلة بهدف نظيف.

ويتصدر المسابقة فريق الزمالك برصيد 17 نقطة بفارق الأهداف عن الإنتاج الحربي.