أهداف مباراة الأهلي والاتحاد السكندري.. (3/4) لزعيم الثغر (فيديو)

تقدم فريق الاتحاد السكندري، بهدف في شباك النادي الأهلي المصري، خلال مباراة الفريقين على ستاد السلام ضمن مواجهات الجولة العاشرة لمسابقة الدوري العام.

وأحرز أيمن أشرف مدافع النادي الأهلي هدفًا بالخطأ في مرماه، بعدما فشل في إبعاد عرضية رواق سيسيه مهاجم الاتحاد.

وتعادل مروان محسن في الدقيقة 30 من ضربة رأسية.

وعاد خالد قمر ليتقدم للاتحاد السكندري قبل نهاية الشوط الأول، بتسديدة قوية قابلها من عرضية رزاق سيسيه.

وفي الدقيقة 51 أحرز نادي الاتحاد الهدف الثالث من ركلة جزاء.

وقلّص وليد سليمان النتيجة وأحرز الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 60 من ركلة جزاء.

وعلى عكس سير اللعب نجح أحمد الألفي مدافع الاتحاد في إحراز الهدف الرابع في الدقيقة 88.

ونجح محمد شريف في تقليص النتيجة مرة أخرى وأحرز الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 91.

يحتل الأهلي المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 5 مباريات ومازال لديه ثلاث مؤجلات أمام الداخلية في الجولة السادسة، ومع القونة في الجولة السابعة وبيراميدز في الجولة الثامنة وبتروجت في الأسبوع التاسع للمسابقة.

ويحتل زعيم الثغر المركز التاسع بجدول الترتيب برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات.