نادي الزمالك يعلن موقفه من رحيل حمدي النقاز في يناير

كشف نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور موقفه من الأنباء التي ترددت عن رحيل حمدي النقاز ظهير أيمن الفريق عن صفوف القلعة البيضاء خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في شهر يناير.

ونفت إدارة الزمالك وجود عروض رسمية للتونسي حمدي النقاز ظهير أيمن منتخب تونس والقلعة البيضاء، للرحيل عن النادي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتمسك الجهاز الفني للفريق الأبيض بعدم رحيل اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية في ظل حاجة الزمالك لخدماته في الفترة المقبلة، لاسيما وأن الجهاز الفني يعتمد عليه هو وحازم إمام في الجبهة اليمنى.

ومن المقرر أن ينتظم النقاز في معسكر نسور قرطاج خلال الساعات القليلة المقبلة، في ظل استعدادات تونس لخوض مباراتي النيجر في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

وقاد حمدي النقاز ناديه للفوز ببطولة السوبر المصري السعودي على حساب الهلال بإحرازه هدفًا -هو الأول له مع الفريق الأبيض ـ وصناعة آخر في شباك الهلال، في المباراة التى جمعتهما أمس على كأس الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ووضح جليًا الدور البارز للظهير التونسي في قيادة الجبهة اليمنى هجوميًا ودفاعيًا، وصنع الهدف الثاني لكابونغو كاسونغو.