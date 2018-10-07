مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

ينتظر عشاق كرة القدم حول العالم يومًا كرويًّا مميزًا، على صعيد الكرة الأوروبية والمنافسات العربية أيضًا، ونستعرض معكم أبرز مباريات، يوم الأحد، في الدوريات المختلفة.

الدوري الإنجليزي

قمّة مباريات الجولة الثامنة في إنجلترا ستقع على ملعب آنفيلد، عندما يستقبل ليفربول نظيره مانشستر سيتي في الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، السادسة والنصف مساء بتوقيت السعودية، مواجهة ستنقلها beIN Sports 2، ويعلق عليها خليل البلوشي.

كما يحل آرسنال ضيفًا على جاره فولهام في ملعب كرافن كوتيدج في الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، الثانية بتوقيت السعودية وتنقلها beIN Sports 2، ويعلق عليها علي محمد علي.

بينما يخرج تشيلسي لمواجهة ساوثهامبتون في الثالثة والربع بتوقيت القاهرة، الرابعة والربع بتوقيت السعودية، وتنقلها أيضا beIN Sports 2، ويعلق عليها سوار الذهب.

الدوري الإسباني

قمّة أخرى تقع في ملاعب الليغا، عندما يحل المتصدر برشلونة ضيفًا على فالنسيا في ملعب مستايا، بهدف اقتناص الصدارة، المباراة تقام في التاسعة إلا ربعًا بتوقيت القاهرة، العاشرة إلا ربعًا بتوقيت السعودية وتنقلها beIN Sports 3، ويعلق عليها حفيظ دراجي.

كما يستقبل أتلتيكو مدريد نظيره ريال بيتيس في الرابعة والربع بتوقيت القاهرة، الخامسة والربع بتوقيت السعودية، ويحل سيلتا فيغو ضيفًا على إشبيلية في السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت السعودية مباراتان تنقلان كذلك على beIN Sports.

الدوري الإيطالي

بضع مباريات مهمة تُلعب في إيطاليا، إذ يستقبل لاتسيو نظيره فيورنتينا في العاصمة بتمام الثالثة بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت السعودية مباراة تُنقل عبر beIN Sports 13.

كما يستقبل ميلان ضيفه كييفو فيرونا بهدف مواصلة النتائج الإيجابية، في تمام الثالثة أيضًا، الرابعة بتوقيت السعودية، وتنقل عبر beIN Sports 4.

أما نابولي فيستقبل ساسولو في السادسة مساء بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية وتنقل عبر beIN Sports 4، وعبر المحطة نفسها يحل إنتر ضيفًا على سبال في الثامنة والنصف بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف بتوقيت السعودية.

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان يستقبل أوليمبيك ليون في مباراة قوية، بتمام التاسعة بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية وتنقل عبر beIN Sports 6.

الدوري المصري

بعد 5 أسابيع، يعود الأهلي للعب مباراة في الدوري المصري، ومنافسه سيكون الاتحاد السكندري، على ملعب السلام، بتمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت السعودية، مواجهة ستنقلها قناة أون سبورت.

ويحتل الأهلي المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 5 مباريات فاز في ثلاث مواجهات وتعادل في مباراتين ولم يخسر، وسجل لاعبوه ستة أهداف وتلقت شباكه هدفًا وحيدًا، وما زال لديه 3 مؤجلات أمام الداخلية في الجولة السادسة، ومع الجونة في الجولة السابعة وبيراميدز في الجولة الثامنة وبتروجت في الأسبوع التاسع للمسابقة.

ويحتل زعيم الثغر المركز التاسع بجدول الترتيب برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز في مباراتين وتعادل في خمسة لقاءات وخسر مواجهتين وسجل لاعبوه 11 هدفًا وتلقت شباكه 16 هدفًا.

كما يستقبل وادي دجلة نظيره سموحة على ملعب بتروسبورت في السادسة بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت السعودية، بعد أن يستضيف حرس الحدود منافسه طلائع الجيش في الثالثة.