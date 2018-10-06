تركي آل الشيخ يوضح “سوء الفهم” بشأن سداد الدية لأهالي ضحايا مجزرة بورسعيد

نفى تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، موافقته على مبادرة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، بسداد مبالغ الدية لأهالي ضحايا مجزرة استاد بورسعيد والتي يبلغ مجموعها 1.5 مليون دولار.

وقال آل الشيخ عبر حسابه على تويتر، يوم السبت: “إيضاحًا لسوء الفهم من فريق الإعداد بقناة أبوظبي.. فمع كامل الاحترام للمستشار مرتضى منصور، لا يمكن أن أتدخل في شأن مصري، أو أمر يخص القضاء المصري.. مع التقدير للجميع”.

إيضاحاً لسوء الفهم من فريق الإعداد بقناة أبوظبي.

فمع كامل الاحترام للمستشار مرتضى منصور؛ لا يمكن أن اتدخل في شأن مصري، أو أمر يخص القضاء المصري …

مع التقدير للجميع. — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) October 6, 2018

وطرح مرتضى منصور هذه المبادرة في حديث تلفزيوني لقناة “أبوظبي الرياضية”، على هامش حفل قرعة دور الـ 16 ببطولة كأس زايد للأندية العربية الأبطال لكرة القدم، بالعاصمة السعودية الرياض.

وأكد مرتضى أنه سيتم التقدم بالتماس لتخفيف حكم الإعدام ضد بعض أصحاب الحالات الإنسانية المتهمين في ضحايا مجزرة بورسعيد، وهو الأمر الذي يتوقف على سداد الدية لأهالي الضحايا وموافقة أسر الضحايا بجانب قرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالموافقة على ذلك.

وكان الإعلامي يعقوب السعدي، رئيس قناة أبوظبي الرياضية، قد أعلن في برنامجه الذي أقيم على هامش قرعة البطولة في وقت سابق من اليوم، أن تركي آل الشيخ أجرى اتصالًا بالبرنامج، ووافق على مبادرة دفع الدية التي طرحها منصور، قائلًا: “اعتبروها دُفعت”.

وأعلن “منصور” في مبادرة سابقة تواصله مع زملائه بمجلس النواب ممثلي محافظة بورسعيد؛ لبحث هذه المبادرة، مشددًا على أن “الدية” ذُكرت في القرآن الكريم.

وفقد 72 مشجعًا حياتهم في استاد بورسعيد عقب مباراة الأهلي والمصري، يوم 1 فبراير 2012.

وكان أسر الشهداء رفضوا، في اجتماع بمارس 2017 في مقر النادي الأهلي بالجزيرة، مبادرة مرتضى منصور بقبول الدية، مؤكدين تمسكهم بتنفيذ الأحكام .