الاتحاد الأفريقي لكرة اليد يقرر إيقاف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لمدة عام

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة اليد إيقاف مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك المصري، لمدة عام؛ بسبب “الهجوم” على حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي للعبة.

وتلقت اللجنة الأولمبية المصرية قرار الاتحاد الأفريقي لكرة اليد رقم 18 / 477 الصادر في 4 أكتوبر عام 2018 ونشرته وجاء نصه كالتالي:

مادة (1): يتم إيقاف السيد/ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الرياضي لمدة عام من جميع أنشطة كرة اليد، وذلك بسبب تصريحاته في وسائل الإعلام التي تنتهك المادة (5) من ميثاق الأخلاق للاتحاد الدولي لكرة اليد.

مادة (2): يتم تطبيق هذا القرار من تاريخ توقيعه، ويتم نشره على أوسع نطاق، وفقًا للحاجة إلى ذلك .

وجاء قرار اللجنة التنفيذية بعد الاطلاع على النظام الأساسي واللوائح العامة للاتحاد الأفريقي لكرة اليد، وأخلاقيات الاتحاد الدولي لكرة اليد، وخطاب الاتحاد المصري لكرة اليد المؤرخ بتاريخ 30 أغسطس 2018، وأخيرًا الأخذ في الاعتبار الوقائع المحالة إلى السيد مرتضى منصور رئيس الزمالك

وكان الاتحاد المصري لكرة اليد تلقى، أمس الأربعاء، خطابًا من الاتحاد الأفريقي للعبة، يؤكد خلاله عدم اعتماد أي مخاطبات رسمية لنادي الزمالك تحمل توقيع مرتضى منصور رئيس النادي، وذلك بسبب هجومه اللفظي على الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، وعضو الاتحاد المصري بصفته الدولية والرئيس الشرفي للاتحاد المصري.

وأكد الاتحاد الأفريقي لكرة اليد في خطابه أن هذا القرار يأتي توافقًا مع القرارات التي اتخذتها اللجنة الأولمبية المصرية مع رئيس الزمالك.

وقال منصور واريمو، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، في خطابه، إن هذا الإجراء ضد رئيس نادي الزمالك يأتي بسبب التعليقات الهجومية المفرطة التي صرح بها ضد رئيس الاتحاد الدولي للعبة، الأمر الذي يتعرض بشكل مباشر لكرامة وشرف واحترام رئيس الاتحاد الدولي.