النادي الأهلي والزمالك في مواجهة الترسانة وسمنود.. وبيراميدز يصطدم بطنطا بكأس مصر

أسفرت قرعة دور الـ32 لكأس مصر عن مواجهة بيراميدز أمام طنطا، والأهلي مع الترسانة، والزمالك مع مركز شباب منية سمنود، وتقام المباريات دون الدوليين؛ بسبب انضمامهم لمعسكر منتخب مصر؛ استعدادًا للقائي النيجر في تصفيات أمم أفريقيا 2019.

ومن المقرر أن تقام المباريات أيام 9 و 10 و 11 أكتوبر الجاري، وشهدت القرعة إبعاد الأهلي عن الزمالك في الأدوار التمهيدية، وسيتقابلان فقط في المباراة النهائية لكأس مصر حال وصولهما إليها.

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي نظيره الترسانة، يوم 10 أكتوبر الجاري، بينما يواجه الزمالك منية شباب سمنود يوم 11 من الشهر ذاته.

وهذه نتيجة القرعة:

الأهلي × الترسانة

بيراميدز × طنطا

طلائع الجيش × نادي القناة

نجوم المستقبل × حرس الحدود

المصري × جزيرة مطروح

بتروجيت × مركز شباب تلا

إنبي × شبان مسلمين قنا

الداخلية × المنصورة

الزمالك × مركز شباب منية سمنود

الإنتاج الحربي × اتحاد الشرطة

مصر المقاصة × نادي أبوقير للأسمدة

وادي دجلة × الجونة

الإسماعيلي × نادي ناصر الفكرية

المقاولون × غزل المحلة

سموحة × الألومنيوم

الاتحاد السكندري × نادي بورتو بالسويس

وأكد عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، أن الاتحاد المصري سيتحمل تكلفة ملاعب وحكام مباريات كأس مصر، مشيرًا إلى أن المباريات ستقام على ملاعب محايدة، بداية من دور الـ 16.

وأضاف رئيس لجنة المسابقات، أن مباريات كأس مصر ستقام بنظام الوقت الإضافي، بداية من دور الـ 32 وحتى المباراة النهائية.