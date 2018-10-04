رسميًا.. فييرا يتولى تدريب الإسماعيلي

أعلن نادي الإسماعيلي، برئاسة إبراهيم عثمان، تعيين البرازيلي جورفان فييرا، مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم بالدراويش، خلفًا للجزائري خيري الدين مضوي الذي تقدم باستقالته بسبب سوء النتائج.

ومن المنتظر أن يقود المدير الفني الجديد تدريبات الإسماعيلي بدءًا من اليوم، الخميس، إذ سيتم الإعلان عن باقي أعضاء الجهاز الفني والطبي والإداري في وقت لاحق.

وكان فييرا المدرب البرازيلي المخضرم، وصل القاهرة بصحبة مخطط الأحمال لويس كارلوس، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس، قبل أن يجتمع برئيس الإسماعيلي، ونائبه المهندس خالد فرو، في تواجد محمد خلف مدير التسويق والتعاقدات.

كما قرّر مجلس إدارة نادى الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان اختيار جهاز معاون جديد لجورفان فييرا، وجاء الجهاز الفني كالتالى:- “أحمد قناوى مدربًا عاما ومحمد محسن أبو جريشة مدربًا ولويس كارلوس مخططًا للأحمال وسعفان الصغير مدربًا لحراس المرمى”.

كما تم تغيير الجهاز الطبى ليضم كلًا من صالح الشامي رئيسًا للجهاز الطبي ودكتور أيمن عوض الله وناصر هريدى وإسلام حسن أخصائيين للعلاج الطبيعي.