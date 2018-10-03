بتروجت يخطف تعادلًا مثيرًا من بيراميدز في مباراة متقلبة (فيديو)

حوّل بتروجت تأخره 3-1 إلى تعادل مثير 3-3 مع بيراميدز ليحرم منافسه من تصدر الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء.

وانطلق بتروجت بقوة بعد أن تقدم في الدقيقة الثانية من ضربة رأس للمهاجم الإثيوبي شيمليس بيكيلي بعد تمريرة محمد فييرا العرضية.

لكن بتروجت دفع ثمن الأخطاء الدفاعية ليستقبل ثلاثة أهداف قبل انتهاء الشوط الأول.

وأدرك رجب بكار التعادل بعد مراوغة للحارس محمد أبو النجا في الدقيقة 24 ثم تقدم محمد فاروق لبيراميدز بعد تمريرة من حمادة طلبة في عمق الدفاع بعد أربع دقائق.

وأضاف البرازيلي المتألق كينو الهدف الثالث قبل انتهاء الشوط.

وانتفض بتروجت قبل نهاية اللقاء مستغلًا تراجع بيراميدز وسدد بيكلي كرة متقنة قلص منها الفارق في الدقيقة 76 ليتصدر ترتيب الهدافين مناصفة مع محمود علاء مدافع الزمالك برصيد ستة أهداف.

ونال بتروجت ركلة جزاء إثر لمسة يد ضد حمادة طلبة ليدرك أحمد السباعي التعادل قبل 11 دقيقة على النهاية.

ويملك بيراميدز 16 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطة واحدة خلف الزمالك المتصدر بعد ثماني مباريات مقابل تسع نقاط لبتروجت في المركز 12.