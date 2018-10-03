النادي الأهلي المصري يكذّب اتحاد الكرة بشأن مباراة الداخلية.. ويصدّر أزمة بسبب الدوليين

استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي المصري بقيادة باتريس كارتيرون، على التراجع عن قرار الموافقة على خوض لقاء الداخلية، في بطولة الدوري العام دون اللاعبين الدوليين؛ بسبب النقص الشديد في صفوف الفريق، بعد الإصابات التي ضربت القلعة الحمراء مؤخرًا.

وكان اتحاد الكرة المصري، أعلن موافقة الأهلي رسميًا على خوض لقاء الداخلية في منتصف شهر أكتوبر الجاري، بدون الدوليين، بسبب كثرة المباريات المؤجلة للفريق في البطولة، للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا.

وقال محمد يوسف، المدرب العام للنادي الأهلي والقائم بأعمال مدير الكرة، في تصريحات إذاعية: “الأهلي لم يوافق بشكل رسمي على إقامة لقاء الداخلية في الدوري دون لاعبيه الدوليين”.

وأضاف يوسف: “الأهلي ليس مجبرًا على خوض المباراة بدون الدوليين، في ظل وجود عدد كبير من اللاعبين الذين سيتم استدعاؤهم للمنتخبين الأول والأولمبي، فضلًا عن انضمام وليد أزارو لمنتخب المغرب، وساليف كوليبالي لمنتخب مالي، وعلي معلول لمنتخب تونس، في حالة الشفاء من الإصابة.

وتابع: “اتحاد الكرة أعلن أنه حصل على موافقة رسمية من الأهلي وهذا لم يحدث حتى الآن، الموافقة على هذا القرار في ظروف الفريق الحالية صعبة جدًا، المؤكد أننا سنواجه الاتحاد السكندري يوم الأحد المقبل، ثم مباراة أخرى في كأس مصر يوم الـ10 من أكتوبر، أما الداخلية فغير مؤكدة بالنسبة لنا حتى الآن”.

وعن إهدار فرص سهلة في لقاء وفاق سطيف ببطولة أفريقيا، قال يوسف: “وليد أزارو من المهاجمين المميزين ومسألة إهدار الفرصة هي مجرد سوء توفيق؛ لكننا واثقون فيه، لقد قدم مباراة جيدة أمام وفاق سطيف وكان أحد أهم مصادر الخطورة للأهلي”.