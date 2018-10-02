تقارير.. تركي آل الشيخ يعتزم مقاضاة النادي الأهلي المصري في بريطانيا ومحاكم أوروبية أخرى

كلّف المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة السعودية، وأحد مستثمري نادي بيراميدز، المكتب الدولي (سكواير باتون بوغز)، أحد أكبر مكاتب المحاماة في العالم بإقامة دعاوى وشكاوى لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ومحاكم بريطانية، وأوروبية، ضد النادي الأهلي المصري.

وكشفت شبكة (CNN) الإخبارية الأمريكية، أن “آل الشيخ” سيرفع القضية مع شركة صلة السعودية، وشركة سبورتا، والشركة العالمية للدعاية والإعلان، وشركة مسك، وذلك بعد التعرض لإساءات، ومضايقات، وعنصرية، ومخالفات مالية، وعدم التزام بالعقود”

وأشارت شبكة (CNN) إلى أن تلك الخطوة “ستتخذ ضد أعضاء محددين من إدارة النادي الأهلي، واتحاد كرة القدم المصري وشركة بريزنتيشن”، دون الإفصاح عن أسماء تلك الشخصيات.

ووفقًا لمصادر الشبكة الأمريكية فإن”الأدلة تشمل تسجيلات صوتية، وفيديوهات، ورسائل نصية، وحوالات بنكية، وغيرها من الوثائق التي تُدين هذه الجهات”، مضيفة أنه “من المتوقع أن يؤدي ذلك إلى مفاجآت ستطال الكثير من الجهات والأشخاص”، بحسب تعبيرها.

وتعد “سكواير باتون بوغز” شركة أمريكية تقدم الخدمات والاستشارات القانونية عبر مكاتبها المتواجدة في نحو 20 بلدًا، وفقًا للمنشور على موقعها الإلكتروني.

يذكر أن مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب كان قد عقد جلسة، مساء الإثنين، وناقش خلالها “الخطابات الواردة من شركتي صِلَة التي فازت بعقد الرعاية، وسبورتا، التي كانت مسؤولة عن عقد الملابس، والتي طلبتا فيها – منفردتين، ومن جانب واحد – فسْخَ التعاقد مع النادي الأهلي”، بحسب ما أفاد النادي على موقعه الإلكتروني.

وأعلنت إدارة النادي الأهلي المصري أن مجلسها قد قرر “اتخاذ الإجراءات القانونية حفاظًا على حقوق النادي”، وردًا على خطوة الشركتين.