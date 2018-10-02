قرار بمنع مرتضى منصور من الظهور في وسائل الإعلام.. وإيقاف برنامج مدحت شلبي

قرر المجلس الأعلى للإعلام في مصر (هيئة رسمية)، منع رئيس نادي الزمالك وعضو البرلمان مرتضى منصور من الظهور في جميع وسائل الإعلام.

وقال منطوق القرار الخاص بالمجلس: إنه تقرر منع مرتضى منصور من الظهور في جميع الوسائل المرئية والمسموعة والمطبوعة والمواقع الإلكترونية، مع إلزام الأمين العام في المجلس والجهات المختصة بتنفيذ هذا القرار.

وجاء في حيثيات القرار، إنه بعد الاطلاع على قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018، وقرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2017 بتشكيل المجلس الأعلى للإعلام، والشكويين الواردتين إلى المجلس رقمي (317 و333 لسنة 2018)، وتوصية لجنة ضبط أدء الإعلام الرياضي فقد تقرر منع مرتضى منصور من الظهور إعلاميًا.

كما قرر المجلس الأعلى للإعلام منع بث برنامج “مساء براميدز” للإعلامي مدحت شلبي 15 يومًا، وتوجيه إنذار للقناة بمنع البث، حال استمرار المخالفات الإعلامية الجسيمة.

وأضاف المجلس، أنه جرى اتخاذ تلك القرارات بناءً على التقرير الوارد بشأن ما عرض في برنامج “مساء بيراميدز” بتاريخ 12 و27 سبتمبر، وما تضمن من انتهاكات صارخة لحرية الرأي والتعبير والقيم الأخلاقية، بعدما جرى استضافة أحد المسؤولين الرياضيين (مرتضى منصور) والسماح له بالتلفظ بعبارات مسيئة للآخرين، تخالف ميثاق الشرف الإعلامي.