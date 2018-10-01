‏لماذا أثارت اختيارات خافيير أجيري علامات الاستفهام حول قائمة منتخب مصر؟ ⁦‪‎

أعلن المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني لمنتخب مصر الأول، اختياراته لمباراتي سوازيلاند في الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019.

وأثارت اختيارات أجيري للاعبين المحليين والمحترفين خارج حدود البلاد جدلًا واسعًا، خاصة أنها شهدت استبعاد لاعبين مميزين في الفترة الأخيرة وانضمام بعض العناصر لا تشارك.

وتستعرض شبكة “إرم نيوز” أبرز الأمور التي أثارت جدلًا في اختيارات المدير الفني المكسيكي خافيير أجيري ومساعده هاني رمزي، فإلى السطور القادمة:

لغز البدلاء

ضم خافيير أجيري بعض اللاعبين البدلاء الذين لا يشاركون باستمرار أو بعض من تراجع مستواهم في الفترة الأخيرة وهو أمر أصبح بمثابة لغز محيّر.

وانضم لمنتخب مصر بعض البدلاء مثل محمد هاني الذي لا يلعب بصفة مستمرة مع الأهلي، وأيضًا مروان محسن الذي غاب فترات للإصابة بجانب محمد حمدي الظهير الأيسر لنادي بيراميدز الذي تراجع مستواه بشكل وتحول إلى لاعب بديل.

15 لاعبا من الدوري استعدادا لسوازيلاند:محمدالشناوي، أيمن أشرف، محمدهاني، صلاح محسن، مروان محسن(الأهلي)،محمودجنش، محمودحمدي الونش، طارق حامد(الزمالك)، باهرالمحمدي، محمدصادق(الإسماعيلي)، علي جبر، محمدحمدي (بيراميدز)، محمد أبو جبل (سموحة)، محمد محمود(وادي دجلة)، أحمد علي(المقاولون) — EFA.eg (@EFA) ١ أكتوبر ٢٠١٨

غيابات مثيرة للجدل

أثارت بعض الغيابات في القائمة جدلًا واسعًا، مع استبعاد عدد من اللاعبين المتألقين في المرحلة الماضية وهو ما جعل الكثيرين ينتقدون أجيري.

وكان على رأس المستبعدين ثنائي الأهلي أحمد فتحي ووليد سليمان بداعي التقدم في العمر، الأمر الذي يبدو غريبًا في ظل انضمام أحمد علي مهاجم المقاولون الذي وصل إلى عمر 32 عامًا، وأيضًا مع تألق هذا الثنائي وخبراته الطويلة في الفترة الأخيرة.

وجاء استبعاد بعض اللاعبين المتألقين في الدوري بمثابة لغز محيّر وعلى رأسهم ثنائي الزمالك محمود علاء ويوسف إبراهيم أوباما بجانب إسلام عيسى جناح أيسر المصري البورسعيدي وطاهر محمد طاهر جناح المقاولون العرب.

مجاملات المحترفين

تعرض أجيري لانتقادات حادة بسبب مجاملاته بعض اللاعبين المحترفين خارج البلاد الذين لا يشاركون بصفة مستمرة.

ويأتي على رأس هؤلاء اللاعبين عمرو طارق مدافع أورلاند سيتي الأمريكي الذي لا يلعب بصفة مستمرة مع فريقه بجانب عمرو وردة وأحمد حسن “كوكا” اللذين يلعبان كبدلاء لفترات طويلة وليس لهم بصمات واضحة.

وانتقد هيثم فاروق مدافع فينورد الهولندي الأسبق، عبر حسابه بموقع “تويتر” الجهاز الفني لمنتخب مصر مؤكدًا أن منح الفرصة للمجتهدين شعارات مزيفة.

أزمة الهجوم

يبقى ملف رأس الحربة أزمة لمنتخب مصر مع عدم وجود لاعبين أصحاب مستوى ثابت.

وواصل أجيري الاعتماد على أحمد حسن “كوكا” مهاجم أولمبياكوس اليوناني رغم تراجع مستواه بجانب المهاجم أحمد علي الذي يعود بعد غياب وأيضًا مروان محسن الذي يعاني من الإصابة وصلاح محسن مهاجم الأهلي الواعد.