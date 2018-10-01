وفاة لاعب الأهلي المصري السابق صفوت عبدالحليم إثر اندلاع حريق في شقته

توفي نجم النادي الأهلي المصري السابق صفوت عبدالحليم، مساء الأحد، عن 67 عامًا، إثر حريق نشب في شقته الكائنة بمنطقة مصر الجديدة.

وفور اندلاع الحريق في شقة لاعب الأهلي السابق، اتصل الجيران بزميله النجم طاهر أبوزيد، إذ تزاملا في الأهلي في فترة الستينيات والسبعينيات، الذي وصل إلى منزله أثناء وقوع الحريق.

وكان عبد الحليم مصابًا بشلل في قدميه، ما منعه من الحركة أثناء اشتعال النيران، ليلقى حتفه على الفور.

صفوت عبد الحليم الذي أُطلق عليه لقب “المايسترو الصغير”، انضم للأهلي عام 1966 بعد نجاحه في اختبارات الناشئين أثناء فترة تواجد الراحل محمود الجوهري في قطاع الناشئين بالنادي.

وصُعد عبدالحليم للتدرب مع الفريق الأول للأهلي عام 1968 تحت قيادة عبده صالح الوحش.

ظهوره الرسمي الأول مع الفريق الأول للأهلي، كان أمام الجيش العراقي في الثاني من شهر أبريل من عام 1968.

على مدار 10 سنوات مع القلعة الحمراء، حقق صفوت عبد الحليم 9 ألقاب مع الأهلي. 7 ألقاب دوري مصري ولقبي كأس مصر.

في نهاية موسم 1981-82 أعلن صفوت عبد الحليم اعتزاله كرة القدم، على الرغم من عدم إتمامه عامه الـ30 وقتها، إلا أن العديد من الإصابات تسببت في ابتعاده عن الملاعب، ليقرر الاعتزال.

وعمل عبدالحليم لمدة 15 عامًا في قطاع الناشئين في الأهلي، ومدرب عام في الفترة التي تولى فيها عبده صالح الوحش رئاسة النادي عام 1990.

في 1991 سافر صفوت عبد الحليم إلى السعودية، ليشغل منصب المدرب المساعد مع محسن صالح في فريق الوحدة السعودي، إلى جانب تدريب الناشئين، قبل أن يعود للأهلي ويستمر حتى عام 2005.