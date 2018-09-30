أزمة جديدة بين نادي الزمالك واتحاد الكرة بشأن كأس السوبر المصري السعودي

أكد أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة في نادي الزمالك، أن اتحاد الكرة المصري “يتعنت” ضد القلعة البيضاء بشأن مباراة كأس السوبر المصري السعودي أمام الهلال يوم 6 أكتوبر المقبل.

ولم يتلقَ النادي الأبيض خطابًا رسميًا من اتحاد الكرة حتى الآن يفيد بتأجيل مباراة الإسماعيلي في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري، المقرر لها يوم 6 أكتوبر المقبل.

ويرتبط الزمالك بخوض مباراة السوبر المصري السعودي أمام الهلال على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأعلنت الإدارة في وقت سابق تأجيل مباراة الفريق الأبيض أمام الإسماعيلي في الجولة العاشرة لمسابقة الدوري المصري.

وقال أمير مرتضى خلال تصريحات للصحفيين داخل نادي الزمالك إن اتحاد الكرة تم إخطاره من قبل الاتحاد السعودي بموعد المباراة، ولكن أعضاء الجبلاية أكدوا عدم وصول أي مخاطبات حتى اليوم الأحد بشأن اللقاء الذي أعلن عنه الاتحاد السعودي بين الزمالك والهلال.

وأكد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة عدم وصول أي مخاطبات رسمية بشأن المباراة أو تفاصيلها، خاصة بعد اعتذار النادي الأهلي عن المشاركة.

ونفى نجل رئيس الزمالك تصريحات سويلم، مؤكدًا أن الاتحاد السعودي أرسل خطابًا لنظيره المصري بإقامة مباراة السوبر بين الزمالك والهلال، وأن الأمور تسير بشكل جيد وفقًا للوائح، وأن الاتحاد السعودي أرسل لناديه مواعيد المباراة ومراسم البطولة وكل شيء يخص المواجهة.