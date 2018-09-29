مرتضى منصور ينتظر عقوبة جديدة من “كاف” تصل إلى حد الإيقاف 5 سنوات

ينتظر مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عقوبات جديدة بعد تصريحاته المسيئة، مساء الجمعة، بحق أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، وعمرو فهمي، سكرتير عام الاتحاد.

وقال مصدر داخل كاف لـ”إرم نيوز”: إن الفيديو الخاص بتصريحات رئيس الزمالك المسيئة وصل بالفعل إلى اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي.

وتستعد اللجنة لاتخاذ قرار مشدد ضد رئيس الزمالك قد يصل لإيقافه أربع سنوات، ليضاف إلى العقوبة الأولى بالإيقاف عامًا واحدًا، ليصبح مهددًا بالإيقاف خمس سنوات عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم.

وأكد المصدر أن كاف بصدد إرسال الفيديو الجديد الذي تضمن سبابًا وتهديدات بحق الاتحاد الأفريقي وممثليه، للجنة الانضباط بالاتحاد الدولي؛ من أجل البت في التجاوزات التي مارسها رئيس الزمالك الموقوف، عقب تهديده بسحب مقر الكاف منهم وإحراقه.

وكان مرتضى منصور وجّه تهديدات قوية لرئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أحمد أحمد، بعد الأنباء التي ترددت عن تعرضه للإيقاف لمدة عام؛ بسبب هجومه على مسؤولي “كاف”.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية: “لا يستطيع كاف إيقافي لمدة عام كما تردد في الساعات الأخيرة، في العديد من وسائل الإعلام، لست عنصرًا من عناصر اللعبة ليتم إيقافي، إذا فرض كاف أي عقوبات عليّ، لن يكون هناك وجود للاتحاد الأفريقي في مصر، سأسحب المقر منهم وأقوم بتأجيره مفروشًا، أقسم بالله مش هدخل أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي وعمرو فهمي السكرتير العام مبنى الكاف في القاهرة”.

وقررت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي إيقاف مرتضى منصور رئيس الزمالك لمدة عام، على خلفية هجومه اللفظي على مسؤولي الكاف.

الإيقاف يشمل حرمانه من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم (إداريًا أو رياضيًا)، مع دفعه غرامة 40 ألف دولار.

ويُلزم الزمالك بتنفيذ العقوبة على رئيسه وإلا سيُعاقب النادي.