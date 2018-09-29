مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك يتخذ أول خطوة لمواجهة عقوبة “كاف”

بدأ مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك المصري، التحرك بشكل عملي للرد على الأنباء التي ترددت بشأن قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إيقافه لمدة عام، بسبب هجومه على رئيس الاتحاد أحمد أحمد.

ونظّم موظفو وعمال الزمالك وقفة احتجاجية أمام مقر الكاف، ردًا على الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية بشأن إيقاف مرتضى منصور رئيس الأبيض.

وأنهت قوات الأمن المكلفة بتأمين مقر الكاف، الوقفة سريعًا بعد الحديث مع موظفي الزمالك وطالبتهم بمغادرة المكان.

وأوقف “الكاف” مرتضى منصور رئيس الزمالك لمدة عام بعدما هاجم كل من أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي، وعمرو فهمي السكرتير العام، من قبل، وهدد بمنع أعضاء كاف من دخول مصر في حالة تطبيق العقوبة عليه.

ومن جانب آخر، أصدر المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قرارات جديدة خلال اجتماعه الأخير الذي عقد في شرم الشيخ في الفترة من 27 إلى 28 سبتمبر الجاري وهي كالتالي:

1 – إسناد مصر مهمة تنظيم بطولتي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا لعام 2019، والتي من المقرر إقامتها في الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر 2019 وكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم الشاطئية 2018، التي تقام في الفترة من 8 إلى 14 ديسمبر 2018.

2 – إجراء زيارة تفتيشية أخرى على الكاميرون قبل اتخاذ القرار النهائي لتنظيمها لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، أو نقل البطولة لدولة أخرى، بعدما أظهرت زيارة التفتيش الأخيرة تأخرًا كبيرًا في تحضيرات الكاميرون لاستضافة البطولة، والتأكيد على أن البطولة ستقام بمشاركة 24 فريقًا في الفترة من 15 يونيو إلى 13 يوليو 2019.

3- أعلن الكاف عن نظام جديد لبيع حقوق بث تصفيات كأس العالم 2022، حيث يجوز لكل دولة أن تبيع مبارياتها بشكل منفرد، على ألا يبيع الاتحاد الأفريقي حقوق بث البطولة إجمالًا كما كان يتم.

4- أوصى الكاف بزيارة نهائية لأثيوبيا للتأكد من استيفاء الشروط الأساسية لاستضافة بطولة كأس الأمم الأفريقية للمحليين 2020، بعدما انتهى وفد الاتحاد الأفريقي من زيارة أولى إلى أثيوبيا، على أن يتم استعراض تواريخ البطولة النهائية مع السلطات الأثيوبية بسبب اجتماعات الاتحاد الأفريقي في نفس الوقت.

5- تحديد الدول المستضيفة لعدة مسابقات مقبلة: كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2020 (جمهورية الكونغو)، كأس الأمم الأفريقية لكرة الصالات 2020 (المغرب)، كأس الأمم الأفريقية 2021 تحت 20 عامًا (موريتانيا)، كأس الأمم الأفريقية 2021 تحت 17 عامًا (المغرب)، كأس الأمم الأفريقية للمحليين 2022 (الجزائر).

6- قرر الكاف إقامة جائزة جديدة بنفس مهام جائزة أفضل لاعب في أفريقيا وسيتم منحها لكل الفائزين السابقين خلال الحفل المقبل، وذلك بعد الاعتراف بتنوع الجوائز لنفس الجائزة (لتصبح شكلًا موحدًا لجائزة أفضل لاعب التي يقدمها كاف بعدما كان شكلها يختلف مع كل عام).

واعلن الكاف رسميا عن إيقاف مرتضى منصور لمدة عام، كما أصدر قرارا بمنع جماهير الأهلي من حضور المباريات لمباراتين ـ مع إيقاف التنفيذ ـ وغرامة 20 ألف دولار، وفي حالة تكرار مخالفات الجمهور ـ السباب ـسيتم مضاعفو العقوبة لـ 4 مباريات وتنفيذها.

وقال مرتضى منصور إنه ينتظر الإخطار الرسمي من الكاف لبدء التحرك رسميا ضد العقوبة الموقعة عليه، مشيرا إلى أنه لا يحضر مباريات الفريق في بطولات أفريقيا للأندية.