“كاف” يقرر إيقاف مرتضى منصور ومنعه من حضور مباريات نادي الزمالك

قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم توقيع عقوبة على مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بسبب تطاوله على بعض مسؤولي الاتحاد الأفريقي خلال تصريحات تلفزيونية.

واتخذت اللجنة قرارًا بإيقاف “مرتضى” ومنعه من دخول مباريات الزمالك في الفترة المقبلة، بسبب تصريحات ضد أحمد أحمد رئيس الكاف.

وقال مصدر داخل “الكاف” الذي يعقد اجتماعه في شرم الشيخ لـ”إرم نيوز” إن العقوبة الموقعة على مرتضى منصور سيتم إعلانها غدًا السبت، مع عدة قرارات أخرى.

وتتراوح مدة عقوبة إيقاف “مرتضى” بين عامٍ إلى عامين، ولم يتضح بعد هل سيقتصر العقاب على منعه من دخول مباريات الزمالك، أم حرمانه من ممارسة أي نشاط كروي.

وفي حالة منع “مرتضى” من ممارسة أي نشاط كروي فإن ذلك يعني إبعاده عن مقعد رئاسة الزمالك، وإلا قد تلحق بالنادي عقوبات بسبب رئيسه.