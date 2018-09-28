القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والقادسية الكويتي في البطولة العربية‎

يستضيف القادسية الكويتي منافسه نادي الزمالك المصري، لحساب إياب دور الـ 32 من البطولة العربية للأندية، على استاد جابر الأحمد الدولي.

وتبث المباراة على قناة أبوظبي الرياضية HD 2، بصوت المعلق عامر عبدالله.

وتنطلق مباراة الزمالك والقادسية الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت القاهرة.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي، وهو ما يعني أن الفائز سيضمن التأهل إلى الدور المقبل، في حين يعني التعادل الإيجابي تأهل الزمالك لدور الـ 16.

والتقى الزمالك والقادسية العام 2007 لحساب البطولة ذاتها لكن في دور المجموعات، وفاز القادسية في الذهاب 2/1، في حين كانت الغلبة للزمالك بنتيجة 4/2 في الإياب.

وتأهل النادي الأهلي المصري ومواطنه الإسماعيلي إلى دور الـ 16، بعدما فاز الأول 4/1 على النجمة اللبناني، والإسماعيلي 4/2 بركلات الترجيح على الكويت الكويتي.