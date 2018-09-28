موعد مباراة الزمالك والقادسية اليوم في البطولة العربية

يحل نادي الزمالك المصري ضيفًا على منافسه القادسية الكويتي، لحساب إياب دور الـ 32 من البطولة العربية للأندية على استاد جابر الأحمد الدولي.

وتقام المباراة اليوم الجمعة، الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت القاهرة.

وتبث مباراة الزمالك والقادسية على قناة أبوظبي الرياضية HD 1.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين، ما يعني أن فوز أي فريق يعني تأهله إلى الدور المقبل، في حين يعني التعادل الإيجابي تأهل الزمالك.

وسبق أن التقى الفريقان في نسخة العام 2007، وكان ذلك في دور المجموعات، (دور الـ 8)، وفاز القادسية ذهابًا 2/1، في حين فاز الزمالك 4/2 في مباراة الإياب