بركلات الترجيح.. الإسماعيلي يعبر لدور الـ 16 للبطولة العربية على حساب الكويت

تأهل فريق الإسماعيلي المصري، إلى دور الـ 16 (ثمن النهائي) للبطولة العربية للأندية لكرة القدم.

وتغلب الإسماعيلي على مضيفه الكويت الكويتي في إياب دور الـ32 بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 بعد نهاية الوقت الأصلي بفوز الأخير بهدفين دون رد.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الإسماعيلي بهدفين دون رد.

أنهى الكويت صاحب الأرض والجمهور الشوط الأول لصالحه متقدمًا بهدف نظيف أحرزه جمعة سعيد في الدقيقة 23.

من مدينة #الكويت:

شاهد الهدف الاول لفريق #الكويت سجله اللاعب جمعة سعيد عند الدقيقة 22 ..#الكويت_الكويتي 1#الاسماعيلي_المصري 0

في إياب الدور 32 .. #كاس_زايد_للاندية_الابطال pic.twitter.com/8SEI5pDf8j — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) ٢٧ سبتمبر ٢٠١٨

وازدادت الإثارة في شوط المباراة الثاني، ففي الوقت الذي بحث فيه الإسماعيلي عن التعادل، كثّف لاعبو الكويت من هجماتهم في محاولة لمضاعفة النتيجة.

وجاءت الدقيقة 70 لينجح الكويت في إضافة الهدف الثاني عن طريق فهد الهاجري، لتتوالى على إثرها الفرص الضائعة من الجانبين، وينتهي الوقت الأصلي بفوز أصحاب الضيافة.

وتم الاحتكام إلى ركلات الترجيح التي حسمها الإسماعيلي لصالحه بنتيجة 4-2 لينتزع بطاقة التأهل لثمن النهائي.