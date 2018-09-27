النادي الأهلي يهزم النجمة برباعية في بيروت ويتأهل لدور 16 للبطولة العربية (فيديو)

لم يجد النادي الأهلي بطل مصر صعوبة في تحقيق فوز كبير خارج أرضه 4-1 على النجمة اللبناني في بيروت ليتأهل لدور 16 بكأس زايد للأندية الأبطال لكرة القدم “البطولة العربية”.

ورغم تعادل الفريقين بدون أهداف في لقاء الذهاب في مصر لم يظهر النجمة مقاومة بملعبه واستقبل هدفين في كل شوط في ظل الأخطاء المتكررة لدفاعه وحارس مرماه.

وتقدم الظهير التونسي علي معلول بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 25، ثم سدد مؤمن زكريا كرة اصطدمت بمدافع وخدعت الحارس عباس حسن لتسكن شباكه في الدقيقة 35.

وفي الشوط الثاني استغل وليد سليمان خطأ مشتركًا من الدفاع والحارس ليضيف الهدف الثالث في الدقيقة 63 قبل أن يختتم محمد شريف الرباعية في الدقيقة 76 بعد تمريرة من صلاح محسن.

وقبل دقيقة على النهاية سجل محمد حسن هدف حفظ ماء الوجه للنجمة.