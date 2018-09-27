هاني العتال يحذر وزير الشباب المصري ورئيس اللجنة الأولمبية بسبب مرتضى منصور

أرسل هاني العتال، نائب رئيس نادي الزمالك، “المجمدة عضويته”، إنذارًا على يد محضر إلى كل من أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وهشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية، المصرية.

وأخطر العتال الجهة الإدارية المتمثلة في وزير الشباب ورئيس اللجنة الأولمبية، بإخلاء مسؤوليته الجنائية والإدارية والمدنية عن كافة القرارات التي قام مجلس إدارة الزمالك باتخاذها في الاجتماعات التي تم إقصاؤه عن حضورها عمدًا.

وأكد العتال في إنذاره عدم مسؤوليته عن أي قرارات سوف يتم اتخاذها لاحقًا من مجلس إدارة الزمالك بدون دعوته لحضور الاجتماعات.

وشدد العتال على أن أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين لاجتماعات النادي المتتالية حتى تاريخه يتحملون كامل المسؤولية المدنية والإدارية والجنائية عما تم اتخاذه من قرارات “من دونه”، سواء عن طريق أخذ الأصوات أو عن طريق التمرير دون انعقاد المجلس.

وكان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، قد أعلن شطب عضوية هاني العتال خلال الجمعية العمومية الأخيرة للنادي، وأكد أن العتال ليس له أي صفة في النادي حاليًا.

وقال مرتضى إن أي شخص سيصفه بـ”نائب رئيس النادي” سيكون “مرتشي”، لأن عضوية العتال “مزورة”، بسبب الأحكام التي صدرت ضد والده، مشيرًا إلى أن اللائحة تنص على أنه عندما يصدر حكم في جناية تسقط العضوية الأصلية والتابعين لها.

وانتقلت الأزمة بين الطرفين إلى ساحات صفحة الوفيات في الصحف المصرية، حيث نشر نادي الزمالك في صفحة الوفيات نفيًا لنعي نشره “العتال” في المكان والمساحة نفسهما، حيث عزّى- بصفته نائبًا لرئيس النادي- أسرة حازم ياسين، أمين صندوق النادي الراحل، ورَدّ الزمالك في المكان نفسه بالتأكيد أن هناك مَن ادّعى أنه نائب لرئيس النادي ونعى أمين الصندوق، مشيرًا إلى أنه لا يوجد شخص في النادي بهذا الاسم نائبًا للرئيس أو حتى عضوًا بالنادي.