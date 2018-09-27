مباراة الإسماعيلي والكويت.. سعفان الصغير بطل اشتباكات بالأيدي بين الأجهزة الفنية للفريقين (فيديو)

مباراة الإسماعيلي والكويت.. سعفان الصغير بطل اشتباكات بالأيدي بين الأجهزة الفنية للفريقين (فيديو)

تعرّف على تفاصيل ما حدث.

المصدر: فريق التحرير

وقعت اشتباكات بالأيدي بين شوطي لقاء الكويت الكويتي والإسماعيلي، في إياب دور الـ32 من كأس زايد للأندية الأبطال “البطولة العربية”.

وقال مراسل قناة “أبوظبي” الرياضية: “نشبت اشتباكات قوية مع نهاية الشوط الأول بين الكويت والإسماعيلي، وصلت للضرب بالأيدي بين الجهاز الفني للإسماعيلي والجهاز الفني للكويت الكويتي”.

وأضاف: “وقعت اشتباكات مع حكم المباراة، الأمور تطورت بين الجهازين والاشتباكات بالأيدي ضد سعفان الصغير وعمرو فهيم”.

وانتصر الإسماعيلي بثنائية مقابل لا شيء في لقاء الذهاب، وتقدم الكويت في الشوط الأول بهدف نظيف.

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