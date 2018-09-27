مباراة الإسماعيلي والكويت.. سعفان الصغير بطل اشتباكات بالأيدي بين الأجهزة الفنية للفريقين (فيديو)

وقعت اشتباكات بالأيدي بين شوطي لقاء الكويت الكويتي والإسماعيلي، في إياب دور الـ32 من كأس زايد للأندية الأبطال “البطولة العربية”.

وقال مراسل قناة “أبوظبي” الرياضية: “نشبت اشتباكات قوية مع نهاية الشوط الأول بين الكويت والإسماعيلي، وصلت للضرب بالأيدي بين الجهاز الفني للإسماعيلي والجهاز الفني للكويت الكويتي”.

وأضاف: “وقعت اشتباكات مع حكم المباراة، الأمور تطورت بين الجهازين والاشتباكات بالأيدي ضد سعفان الصغير وعمرو فهيم”.

مراسلنا ينقل لنا أجواء مشاجرة في ملعب مباراة الكويت والإسماعيلي

الكويت الكويتي يتقدم بهدف نظيف على الإسماعيلي المصري

الأهلي ينهي الشوط الأول متقدماً بهدفين نظيفين على النجمة#الكويت_الاسماعيلي#كأس_زايد_للأندية_الأبطال pic.twitter.com/GYwiFwm9RC — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢٧ سبتمبر ٢٠١٨

وانتصر الإسماعيلي بثنائية مقابل لا شيء في لقاء الذهاب، وتقدم الكويت في الشوط الأول بهدف نظيف.