أهداف مباراة الأهلي والنجمة.. الفريق المصري يتقدم برباعية (فيديو)

تقدم علي معلول، مدافع النادي الأهلي المصري، بهدف لصالح فريقه في شباك النجمة اللبناني، خلال اللقاء المقام بين الفريقين، في إطار منافسات إياب دور الـ 32 من البطولة العربية على ملعب المدينة الرياضية.

وسدد معلول كرة قوية في الدقيقة 25، من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الفريق اللبناني.

بقذيفة من خارج منطقة الجزاء..

علي معلول يشعل الأجواء بالهدف الأول للأهلي المصري في مرمى النجمة اللبناني#النجمة_الأهلي #كأس_زايد_للأندية_الأبطال#أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/REsYW4qtoI — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢٧ سبتمبر ٢٠١٨

وأضاف مؤمن زكريا الهدف الثاني للفريق الأحمر في الدقيقة 35 من تسديدة قوية ارتطمت بمدافع النجمة وسكنت شباكه.

بمساعدة من مدافع النجمة..

مؤمن زكريا يسجل الهدف الثاني للأهلي المصري في شباك النجمة اللبناني#النجمة_الأهلي #كأس_زايد_للأندية_الأبطال#أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/UxKrrwRoXi — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢٧ سبتمبر ٢٠١٨

وعزز علي معلول تقدم الأهلي بالهدف الثالث من مهارة فردية رائعة، وتبعه شريف محمد بالهدف الرابع في الدقيقة 75.

الأهلي يزور شباك النجمة للمرة الثالثة..

بمهارة فنية فردية رائعة وليد سليمان يسجل الهدف الثالث للأهلي المصري في مرمى النجمة اللبناني#النجمة_الأهلي #كأس_زايد_للأندية_الأبطال#أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/tz13LdsD4o — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢٧ سبتمبر ٢٠١٨

من اللمسة الأولى..

البديل محمد شريف يضيف الهدف الرابع للأهلي المصري بعد تمريرة رائعة من صلاح محسن#النجمة_الأهلي #أبوظبي_الرياضية#كأس_زايد_للأندية_الأبطال pic.twitter.com/4bdmEOEKQ9 — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢٧ سبتمبر ٢٠١٨

وأحرز حسن محمد هدف النجمة الوحيد في الدقيقة 91 من ضربة حرة.

على طريقة الكبار..

حسن محمد يسجل أول أهداف النجمة من ركلة حرة مباشرة تسكن شباك الشناوي حارس مرمى الأهلي#النجمة_الأهلي #كأس_زايد_للأندية_الأبطال#أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/cL31yDWsAF — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٢٧ سبتمبر ٢٠١٨

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبي، على استاد برج العرب، وفوز الأهلي أو تعادله بأي نتيجة إيجابية يعني تأهله إلى دور الـ 16.

يشار إلى أن النادي الأهلي وصل إلى نصف نهائي النسخة الماضية، إذ خسر 1/2 أمام الفيصلي الأردني.