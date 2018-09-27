أهداف مباراة الأهلي والنجمة.. الفريق المصري يتقدم برباعية (فيديو)

أهداف مباراة الأهلي والنجمة.. الفريق المصري يتقدم برباعية (فيديو)

الأهلي المصري يسيطر على المباراة.

المصدر: فريق التحرير

تقدم علي معلول، مدافع النادي الأهلي المصري، بهدف لصالح فريقه في شباك النجمة اللبناني، خلال اللقاء المقام بين الفريقين، في إطار منافسات إياب دور الـ 32 من البطولة العربية على ملعب المدينة الرياضية.

وسدد معلول كرة قوية في الدقيقة 25، من خارج منطقة الجزاء سكنت شباك الفريق اللبناني.

وأضاف مؤمن زكريا الهدف الثاني للفريق الأحمر في الدقيقة 35 من تسديدة قوية ارتطمت بمدافع النجمة وسكنت شباكه.

وعزز علي معلول تقدم الأهلي بالهدف الثالث من مهارة فردية رائعة، وتبعه شريف محمد بالهدف الرابع في الدقيقة 75.

وأحرز حسن محمد هدف النجمة الوحيد في الدقيقة 91 من ضربة حرة.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبي، على استاد برج العرب، وفوز الأهلي أو تعادله بأي نتيجة إيجابية يعني تأهله إلى دور الـ 16.

يشار إلى أن النادي الأهلي وصل إلى نصف نهائي النسخة الماضية، إذ خسر 1/2 أمام الفيصلي الأردني.

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