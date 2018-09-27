موعد مباراة الأهلي والنجمة اليوم في البطولة العربية والقنوات الناقلة

يحل النادي الأهلي المصري ضيفًا على النجمة اللبناني، في إطار منافسات إياب دور الـ 32 من البطولة العربية للأندية، على ملعب المدينة الرياضية.

وتقام المباراة اليوم الخميس، الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت القاهرة.

وتبث مباراة الأهلي والنجمة على قناة أبوظبي الرياضية HD 1، ويتولى علي سعيد الكعبي مهمة التعليق على المباراة.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل السلبي، على استاد برج العرب، ويعني فوز الأهلي أو تعادله بأي نتيجة إيجابية تأهله إلى دور الـ 16.

يشار إلى أن النادي الأهلي وصل إلى نصف نهائي النسخة الماضية، إذ خسر 1/2 أمام الفيصلي الأردني.

ولحساب دور الـ 32 أيضًا يلعب الإسماعيلي المصري مع الكويت الكويتي، علمًا أن مباراة الذهاب انتهت بفوز الإسماعيلي 2/0.