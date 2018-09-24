اللجنة الأولمبية المصرية تبدأ إجراءات تصعيدية ضد مرتضى منصور

توجه وفد من اللجنة الأولمبية المصرية، اليوم الإثنين، إلى سويسرا؛ لبدء اتخاذ إجراءات رسمية ضد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، في الأولمبية الدولية؛ بسبب هجومه على اللجنة.

وضمت اللجنة، المهندس هشام حطب رئيس اللجنة، وكلًا من المهندس ياسر إدريس عضو اللجنة ورئيس لجنة الأندية، والمهندس علاء جبر نائب رئيس اللجنة الأولمبية ورئيس اتحاد القوس والسهم، والدكتور علاء مشرف أمين صندوق اللجنة الأولمبية، والمهندس شريف العريان سكرتير عام اللجنة ورئيس اتحاد الخماسي الحديث.

وأوضحت اللجنة الأولمبية في بيان، أن الوفد سيقوم بزيارة الدكتور حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد ورئيس اللجنة الثلاثية، وزيارة اللجنة الأولمبية الدولية، لعرض ما وصفوه بتجاوزات رئيس الزمالك، في حق اللجنة ورموزها، وتقديم ما يدل على ذلك، والتنسيق لإتمام إجراءات سليمة للتعامل مع هذا الموضوع.

وتضمنت الشكوى، أن آخر هجوم لمرتضى كان على شريف العريان، سكرتير عام اللجنة الأولمبية، بداعي أن والدته هولندية الجنسية ويهودية الديانة، وهو ما يحض على الكراهية بسبب العرق والدين، بجانب عدم صحته تمامًا، مؤكدين أن والدة العريان مسلمة وهي تحمل الجنسية المصرية منذ عام 1993.

وقامت اللجنة الأولمبية مؤخرًا بتشكيل لجنة من أجل الاستماع لمرتضى منصور، والتحقيق معه بسبب تصريحاته تجاه اللجنة.