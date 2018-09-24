تأجيل مباراتي الأهلي وبتروجت والزمالك وبيراميدز في الدوري المصري

أعلنت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز في منافسات الجولة التاسعة للدوري، والتي كان محددًا لها 2 أكتوبر المقبل، نظرًا لإقامة مباراة الأهلي مع وفاق سطيف الجزائري في الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وقال عامر حسين، رئيس لجنة المسابقات، إن الأمن يمنع إقامة مباراتين للأهلي والزمالك في اليوم نفسه بالقاهرة، خاصة أن اللقاء الأفريقي يقام على ملعب استاد السلام، بينما يستضيف ملعب الدفاع مباراة الزمالك وبيراميدز.

ويلعب النادي الأهلي يوم 2 أكتوبر، في ملعب السلام أمام وفاق سطيف الجزائري، ضمن ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، بحضور الجماهير.

وأضاف أن لجنة المسابقات رفضت تأجيل المباراة 24 ساعة؛ لارتباط الزمالك بمباراته أمام الإسماعيلي يوم 6 أكتوبر فى الجولة العاشرة للدوري الممتاز.

وكان مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، قد صرح في الساعات الماضية، برفضه لعب مباراة بيراميدز، إلا حال استكمال الأهلي لمؤجلاته.

وأشار رئيس لجنة المسابقات: “تم تأجيل أيضا مباراة الأهلي وبتروجت التي كان محدد لها الثاني من أكتوبر لارتباط الأهلي بمباراته أمام وفاق سطيف الجزائري، في نفس اليوم بعد تأهل القلعة الحمراء للدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا”.

وأضاف: “كما قررت لجنة المسابقات تأجيل مباراة سموحة والمصري، المقرر لها يوم 3 أكتوبر، بعد تأهل المصري أيضًا إلى الدور قبل النهائي للكونفدرالية الأفريقية، حيث يواجه فريق فيتا كلوب الكونغولي يوم 3 أكتوبر”.

يذكر أن الزمالك يحتل صدارة الدوري المصري الممتاز، برصيد 17 نقطة، ويأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 13 نقطة.