تردد قناة أون سبورت الناقلة لحفل أفضل لاعب في العالم‎

تتَّجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، مساءَ اليوم الاثنين، صوب العاصمة الإنجليزية لندن، لمتابعة حفل اختيار أفضل لاعب فى العالم “the Best“، والتى يقدمها الاتحاد الدولى لكرة القدم، لاختيار اللاعب الأفضل على مستوى العالم.

ويتنافس على الجائزة الدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، وثنائي ريـال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتي لوكا مودريتش.

الاتحاد الدولي أعلن أن الجائزة ستمنح بناءً على ما قدمه اللاعبون في الفترة ما بين يوليو 2017 إلى يوليو 2018.. أي في عام كامل.

وأصبحت جوائز “الأفضل” هي النسخة الأحدث من الجوائز الفردية الكبيرة التى تقدم لأحسن لاعب فى العالم، إذ سبقتها 3 نسخ مختلفة هي: جائزة الكرة الذهبية، وجائزة أفضل لاعب فى العالم باستفتاء الفيفا، وجائزة الكرة الذهبية من الفيفا، حتى وصلت عملية التتويج إلى جائزة “الأفضل”.

تفاصيل الحفل وتردّد القناة الناقلة

وأعلن “فيفا” عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، عن تفاصيل الحفل، إذ يتم استقبال نجوم الكرة العالمية وضيوف الحفل على السجادة الخضراء، في السادسة مساءً بتوقيت لندن، السابعة بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت السعودية، ثم بداية الحفل في السابعة والنصف بتوقيت لندن، أي الثامنة والنصف بتوقيت مصر، التاسعة والنصف بتوقيت السعودية، على أن يتم إعلان الفائز في التاسعة بتوقيت لندن، العاشرة بتوقيت مصر، الحادية عشرة بتوقيت السعودية.

وحصلت قناة ON Sport المصرية على حقوق بث الحفل السنوي.. وينقل أيضًا على قنوات بي إن سبورتس HD11 وعلى موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وذكر “فيفا”، عبر صفحته الرسمية على “تويتر”، أن مدة الحفل 90 دقيقة، إذ سينتهى فى تمام التاسعة مساء بتوقيت لندن، العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت السعودية.

تردد قناة أون سبورت على النايل سات: 10853، أفقي، معدل الترميز 27500، ومعدل تصحيح خطأ 5/6.