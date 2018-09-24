وفاة حازم ياسين أمين صندوق نادي الزمالك بعد معاناة مع المرض

أعلن أحمد جلال إبراهيم، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، وفاة حازم ياسين، أمين الصندوق بالقلعة البيضاء، صباح اليوم الاثنين، بعد معاناة مع المرض.

ونشر جلال إبراهيم صورة للراحل عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”، وعلق عليها قائلًا: “وداعًا يا من كنت دائمًا تعشق الزمالك في صمت.. وداعًا معالي الدكتور حازم ياسين أمين صندوق نادي الزمالك”.

وأضاف إبراهيم: “حازم ياسين انتقل إلى رحمة الله تعالى فجر اليوم الاثنين، تلقيت رسالة من زوجته، وتواصلت معها، ربنا يصبر أسرته وكل محبيه في نادي الزمالك”.

وتابع: “حازم ياسين كان من الشخصيات المحترمة ورجل عشق الزمالك في صمت، ادعوا له بالرحمة ولأهله بالصبر”.

وعلمت “إرم نيوز” أن مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، تواصل مع أسرة الراحل وتم الاتفاق على تشييع الجنازة من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر.

وكان ياسين أصيب بوعكة صحية مؤخرًا، دخل على إثرها العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة، حتى توفى في الساعات الأولى من صباح اليوم.

يذكر أن حازم ياسين نجح في انتخابات الزمالك الأخيرة، بعد منافسة مع سيف العماري الذي توفى أيضًا منذ شهر تقريبًا.

مرتضى منصور

إلى ذلك، قرر مرتضى منصور عدم خوض ناديه أي لقاء في الدوري المصري، خلال الفترة المقبلة، إلا بعد خوض الأهلي مبارياته المؤجلة في البطولة.

وقال مرتضى في تصريحات تلفزيونية: “الزمالك لن يخوض أي لقاء في الدوري خلال الفترة المقبلة إلا بعد أن يخوض الأهلي الثلاث مباريات المؤجلة له في البطولة”.

وأضاف: “أطالب المهندس عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بخوض الأهلي مبارياته المؤجلة وبعدها سيخوض الزمالك لقاءاته في المسابقة المحلية”.

وأردف: “اتحاد الكرة وافق على تعيين حكام أجانب لمباريات بيراميدز في الدوري، ولا نمانع في ذلك، لكن من حقي عدم خوض مبارياتي قبل إقامة مؤجلات الأهلي”.

وعن لقاء المقاولون العرب، قال مرتضى: “سعيد بالمكسب في لقاء صعب وتصدر بطولة الدوري العام، ويارب يهدي كريستيان غروس، المدير الفني للفريق”.