الإسماعيلي يطلب رسميًا المشاركة بديلًا للأهلي أمام الهلال في كأس السوبر المصري السعودي

طلب نادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان المشاركة في لقاء السوبر المصري السعودي، أمام الهلال، بدلًا من الأهلي، خاصة أنه وصيف بطولة الدوري الموسم الماضي.

وأرسل الإسماعيلي خطابًا رسميًا لاتحاد الكرة المصري، يطلب فيه المشاركة في مباراة السوبر المصري السعودي في حالة انسحاب الأهلي رسميًا من البطولة.

وكان اتحاد الكرة بالتنسيق مع الاتحاد السعودي والأهلي قد حدد يوم 6 أكتوبر لمباراة الأهلي والهلال السعودي، قبل أن تحدث أزمة ولم يتم تحديد الموقف النهائي حتى الآن للمباراة سواء بإقامتها من عدمه.

كما أصدر اتحاد الكرة السعودي بيانًا أعلن فيه رفضه مشاركة الأهلي في المباراة، على أن يكون الزمالك البديل للمارد الأحمر أمام الهلال، في الوقت الذي أكد ثروت سويلم المدير التنفيذي أن المباراة ستقام بين الأهلي والهلال، رغم كل البيانات التي أصدرت في الأيام الماضية.

من جانب آخر وافق مجلس إدارة اتحاد الكرة رسميًا على استقدام حكام أجانب لمباراة الزمالك وبيراميدز المقرر لها 2 أكتوبر في الجولة التاسعة للدوري الممتاز بناء على طلب الأخير.

ورفض مجلس الجبلاية استقدام حكام عرب لمباراة الزمالك وبيراميدز، نظرًا لحساسية اللقاء، وتم التفاوض مع أكثر من دولة لإرسال حكام أجانب.

يحتل فريق بيراميدز صدارة جدول الدوري برصيد 15 نقطة بينما يحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 14 نقطة.