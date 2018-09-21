موعد مباراة الأهلي وحوريا الغيني والقنوات الناقلة

يخوض فريق الأهلي المصري مواجهة قوية ضد ضيفه حوريا الغيني في إياب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وتعادل الأهلي مع حوريا في غينيا دون أهداف في جولة الذهاب، ما يجعل فرص الفريقين قائمة في التأهل إلى دور الأربعة بدوري الأبطال.

ويخوض الأهلي مرانه في تمام السادسة مساء اليوم الجمعة على ملعب السلام، مع السماح لكافة وسائل الإعلام بحضور المران الختامي قبل المباراة، وفقًا لقواعد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف».

وفي الإطار نفسه يقام المؤتمر الصحفي الخاص بالمدير الفني لفريق هورويا كوناكري الغيني، في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، على أن يقام المران مفتوحًا لوسائل الإعلام في الساعة الثامنة.

موعد مباراة الأهلي وحوريا والقنوات الناقلة

المباراة تنطلق في تمام التاسعة مساء غدٍ السبت على إستاد السلام في إياب ربع نهائي دوري الأبطال الأفريقي، وتنقل على قنوات بي إن سبورتس، والقناتين الأرضتيتين المصريتين الثانية والنيل للرياضة.