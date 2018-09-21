تجدد أزمة السوبر المصري السعودي بين الأهلي والهلال (صورة)

أبدى الاتحاد السعودي لكرة القدم أسفه لما ورد في بيان النادي الأهلي المصري حول مباراة السوبر المصري السعودي، التي حدد لها السادس من أكتوبر المقبل أمام نادي الهلال في المملكة العربية السعودية.

وقال الاتحاد السعودي لكرة القدم، في بيان، إنه ينسحب بشكل نهائي من مواجهة الأهلي، على أن تقام مباراة السوبر بين الزمالك والهلال، وتقام مباراة أخرى بين الزمالك والاتحاد.

وشدد الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيانه على أن الأهلي لم يراعِ المناسبة التاريخية للمباراة، “احتفالات السادس من أكتوبر”.

وسبق بيان الاتحاد السعودي بيان من النادي الأهلي؛ ردًا على تحديد موعد السادس من أكتوبر لمباراة السوبر، حيث قال الأهلي: إن كل ما نشر أو أشيع في السابق عن اعتذاره عن المشاركة في كأس السوبر المصري السعودي غير صحيح، تحفّظ النادي الأهلي كان على توقيت المباراة ٨ نوفمبر ٢٠١٨ والتي ستتعارض مع التزاماته الإفريقية في حالة وصوله لنهائي البطولة- بإذن الله- وهو ما أرسله النادي الأهلي لاتحاد كرة القدم في خطاب رسمي في الأسبوع الأول من أغسطس، أما إقامة المباراة في المملكة العربية السعودية، التي نُكنّ لمقدساتها ولجماهيرها كل الحب والتقدير، فلم تكن أبدًا هي محل الخلاف”.

وتابع :”أما عن المباراة القادمة بين الأهلي والهلال في الرياض، على كأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تحدد لها يوم السادس من أكتوبر.. فقد تواصل المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، مع الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، مبديًا رغبة الاتحادين (المصري والسعودي) في إقامتها احتفالًا بذكرى حرب أكتوبر المجيدة، وتوطيدًا للعلاقات المتميزة بين الشعبين الكبيرين”.

“وبعد دراسة الاقتراح مع أعضاء مجلس إدارة النادي والجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم، أبدى الخطيب استعداد النادي الأهلي وترحيبه بإقامة المباراة في حالة الاستجابة لطلب النادي الأهلي بتأجيل مواعيد ارتباطات فريق الكرة في البطولة العربية، وبطولة الدوري العام، وتعديل مواعيد مباراتي الذهاب والعودة في نصف نهائي بطولة إفريقيا لأبطال الدوري، في حالة بلوغ النادي الأهلي لهذا الدور، بإذن الله.”.

“ونحن في انتظار رد الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد التنسيق مع الاتحاد العربي والاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والاتفاق مع الاتحاد السعودي على تفاصيل وترتيبات إقامة المباراة”.