خالد جلال يقترب من العودة للجهاز الفني لنادي الزمالك

اقترب خالد جلال من العودة إلى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بناءً على رغبة المستشار مرتضى منصور رئيس النادي.
وكشف مصدر داخل مجلس إدارة القلعة البيضاء لـ”إرم نيوز” أن مرتضى منصور أجرى اتصالًا هاتفيًا بخالد جلال وطلب منه العودة إلى الجهاز الفني للفريق الأبيض مرة أخرى؛ لمساعدة السويسري كريستيان غروس.
وتولى خالد جلال منصب المدير الفني للزمالك قبل نهاية الموسم الماضي، وحقق الفريق بطولة كأس مصر.
ويتمسك رئيس الزمالك بتواجد مدرب مصري في الجهاز المعاون للسويسري غروس خلال الفترة المقبلة، وطلب منه ذلك صراحة خلال اجتماع الأمس.
وأكمل المصدر أن مرتضى أبلغ جروس بأن خالد جلال سيتواجد معه خلال الفترة المقبلة.
وفقد الزمالك نقطتين ثمينتين في مشوار المنافسة على درع الدوري، بعد التعادل مع سموحة بهدف لكل فريق.
ويستعد الزمالك لمواجهة المقاولون العرب بالجولة الثامنة للدوري المصري، الأحد المقبل.